"Если хлоп говорит, что Володя из Киева ждет в Москву ракеты, то поверьте, будут". Данилов ответил депутату Госдумы

Данилов: Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета госдумовскому хлопу Олегу не понравится Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Данилов комментировал свое сообщение в Twitter, опубликованное 14 декабря в ответ на обещание депутата российской Госдумы Олега Нилова отправить ракеты "мальчику Вове из Киева".

"Бойтесь собственных желаний – они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому хлопу Олегу не понравится", – написал тогда Данилов.

Бійтесь власних бажань – вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа олега йому не сподобається. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 14, 2022

В эфире марафона его спросили, не является ли его твит "намеком на дальнобойные ракеты". "Если да, то какие предпосылки [к этому] появились?" – поинтересовалась ведущая.

"Если хлоп говорит, что Володя из Киева ждет в Москву ракеты... Это же они говорили, не мы, – то поверьте, будут. Подождем немного – и будут. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы же не должны им в этом отказывать. Работает ракетная программа, которая была утверждена и финансируется. Работают наши люди, которые безупречно выполняют свою работу. Наши люди, которые производят ракетное вооружение, – просто перфектные", – ответил Данилов и напомнил, что украинскими ракетами "Нептун" был потоплен ракетный крейсер "Москва".

"Две ракеты "Нептун" отправили в "Москву" уже навечно. Подождем, когда следующие наши ракеты отправят другую Москву так же, навечно", – добавил секретарь СНБО.