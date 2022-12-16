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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если хлоп говорит, что Володя из Киева ждет в Москву ракеты, то поверьте, будут". Данилов ответил депутату Госдумы

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Данилов: Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета госдумовскому хлопу Олегу не понравится
Данилов: Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета госдумовскому хлопу Олегу не понравится
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украинская ракетная программа работает, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15 декабря в эфире национального телемарафона, видео обнародовал канал ICTV.

Данилов комментировал свое сообщение в Twitter, опубликованное 14 декабря в ответ на обещание депутата российской Госдумы Олега Нилова отправить ракеты "мальчику Вове из Киева". 

"Бойтесь собственных желаний – они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому хлопу Олегу не понравится", – написал тогда Данилов. 

В эфире марафона его спросили, не является ли его твит "намеком на дальнобойные ракеты". "Если да, то какие предпосылки [к этому] появились?" – поинтересовалась ведущая. 

"Если хлоп говорит, что Володя из Киева ждет в Москву ракеты... Это же они говорили, не мы, – то поверьте, будут. Подождем немного – и будут. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы же не должны им в этом отказывать. Работает ракетная программа, которая была утверждена и финансируется. Работают наши люди, которые безупречно выполняют свою работу. Наши люди, которые производят ракетное вооружение, – просто перфектные", – ответил Данилов и напомнил, что украинскими ракетами "Нептун" был потоплен ракетный крейсер "Москва". 

"Две ракеты "Нептун" отправили в "Москву" уже навечно. Подождем, когда следующие наши ракеты отправят другую Москву так же, навечно", – добавил секретарь СНБО.

Контекст:

Нилов пообещал "мальчику Вове из Киева" подарок в виде ракет во время благотворительной акции для детей под названием "Елка желаний" 14 декабря. Он назвал эти слова "шуткой" и позже разъяснил: под "мальчиком Вовой" имелся в виду "конкретный мальчик Вовочка" – президент Украины Владимир Зеленский, которого депутат назвал также "мальчиком-плохишом".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Москва, СНБО, Госдума, вооружение, война России против Украины, ракеты, Нептун, ракета, мальчик, Алексей Данилов
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