"Если хлоп говорит, что Володя из Киева ждет в Москву ракеты, то поверьте, будут". Данилов ответил депутату Госдумы

Данилов комментировал свое сообщение в Twitter, опубликованное 14 декабря в ответ на обещание депутата российской Госдумы Олега Нилова отправить ракеты "мальчику Вове из Киева".
"Бойтесь собственных желаний – они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому хлопу Олегу не понравится", – написал тогда Данилов.
Бійтесь власних бажань – вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа олега йому не сподобається.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 14, 2022
В эфире марафона его спросили, не является ли его твит "намеком на дальнобойные ракеты". "Если да, то какие предпосылки [к этому] появились?" – поинтересовалась ведущая.
"Если хлоп говорит, что Володя из Киева ждет в Москву ракеты... Это же они говорили, не мы, – то поверьте, будут. Подождем немного – и будут. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы же не должны им в этом отказывать. Работает ракетная программа, которая была утверждена и финансируется. Работают наши люди, которые безупречно выполняют свою работу. Наши люди, которые производят ракетное вооружение, – просто перфектные", – ответил Данилов и напомнил, что украинскими ракетами "Нептун" был потоплен ракетный крейсер "Москва".
"Две ракеты "Нептун" отправили в "Москву" уже навечно. Подождем, когда следующие наши ракеты отправят другую Москву так же, навечно", – добавил секретарь СНБО.
Нилов пообещал "мальчику Вове из Киева" подарок в виде ракет во время благотворительной акции для детей под названием "Елка желаний" 14 декабря. Он назвал эти слова "шуткой" и позже разъяснил: под "мальчиком Вовой" имелся в виду "конкретный мальчик Вовочка" – президент Украины Владимир Зеленский, которого депутат назвал также "мальчиком-плохишом".