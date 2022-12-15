Депутат Госдумы пообещал "мальчику Вове из Киева" ракеты на Новый год

Нилов пообещал "в подарок на Новый год" отправить ракеты в Киев Скриншот: SOTA / Telegram

Соответствующее видео опубликовали 14 декабря многие российские СМИ и Telegram-каналы, в частности SOTA.

Депутат Олег Нилов, взяв с елки одну из открыток, прочитал: "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди".

После этого Нилов добавил: "Это шутка, конечно, такая. Без комментариев".

"Шутку" российского депутата не оценили даже его коллеги – стоящий за ним председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") закрыл лицо рукой. А замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал "РИА Новости", что его коллега "решил просто пошутить, но шутка вышла несмешной и неуместной".

Позднее Нилов дополнительно разъяснил в комментарии "РИА Новости", что под "мальчиком Вовой" имелся в виду "конкретный мальчик Вовочка" – президент Украины Владимир Зеленский", которого депутат назвал также "мальчиком-плохишом".

Также депутат заявил, что на самом деле во время акции ему попался "шарик девочки из "ДНР", которая загадала желание – получить в подарок смарт-часы". "Я сказал: "Конечно, буду в "ДНР", в обязательном порядке найду, вручу, поздравлю", – пообещал Нилов.

Как поясняет "Радио Свобода", "Елка желаний" – ставшая уже традиционной предновогодняя акция Госдумы, в ходе которой дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из нуждающихся семей, а также дети-сироты присылают написанные на открытках новогодние желания, а депутаты их зачитывают и исполняют.

В этом году открытки с желаниями отправили также дети мобилизованных россиян и дети, проживающие на оккупированных российскими войсками украинских территориях.

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

По данным Офиса генпрокурора Украины на 15 декабря, в стране в результате полномасштабного вторжения РФ 447 детей погибли и более 856 получили ранения разной степени тяжести.