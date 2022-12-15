Депутат Госдумы пообещал "мальчику Вове из Киева" ракеты на Новый год

Соответствующее видео опубликовали 14 декабря многие российские СМИ и Telegram-каналы, в частности SOTA.
Депутат Олег Нилов, взяв с елки одну из открыток, прочитал: "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди".
После этого Нилов добавил: "Это шутка, конечно, такая. Без комментариев".
"Шутку" российского депутата не оценили даже его коллеги – стоящий за ним председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") закрыл лицо рукой. А замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал "РИА Новости", что его коллега "решил просто пошутить, но шутка вышла несмешной и неуместной".
Позднее Нилов дополнительно разъяснил в комментарии "РИА Новости", что под "мальчиком Вовой" имелся в виду "конкретный мальчик Вовочка" – президент Украины Владимир Зеленский", которого депутат назвал также "мальчиком-плохишом".
Также депутат заявил, что на самом деле во время акции ему попался "шарик девочки из "ДНР", которая загадала желание – получить в подарок смарт-часы". "Я сказал: "Конечно, буду в "ДНР", в обязательном порядке найду, вручу, поздравлю", – пообещал Нилов.
Как поясняет "Радио Свобода", "Елка желаний" – ставшая уже традиционной предновогодняя акция Госдумы, в ходе которой дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из нуждающихся семей, а также дети-сироты присылают написанные на открытках новогодние желания, а депутаты их зачитывают и исполняют.
В этом году открытки с желаниями отправили также дети мобилизованных россиян и дети, проживающие на оккупированных российскими войсками украинских территориях.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
По данным Офиса генпрокурора Украины на 15 декабря, в стране в результате полномасштабного вторжения РФ 447 детей погибли и более 856 получили ранения разной степени тяжести.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.
Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября заявил, что в Украине следует провести "десатанизацию". По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.
7 декабря Путин заявил, что "новые территории России" являются значимым для РФ результатом "спецоперации". "Чего там греха таить? И Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – добавил он, тем самым признав, что цель начатых им боевых действий – захват новых территорий.
Украинские власти считают, что после поражения в Украине именно Россию ждут денуклеаризация, демилитаризация, деимпериализация и децентрализация.