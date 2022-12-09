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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сегодня об этом можно говорить". Лидер фракции Госдумы признал, что РФ поставляла на Донбасс оружие с 2014 года

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Миронов заявил, что помогает "тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке"
Миронов заявил, что помогает "тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке"
Фото: duma.gov.ru

Председатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", лидер фракции политсилы в Госдуме РФ Сергей Миронов признал, что Россия с самого начала боевых действий на Донбассе поставляла туда "не только медикаменты и продукты". Об этом он написал 5 декабря в Twitter.

"С 2014-го партия СРЗП поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. Скажу аккуратно: мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто", – написал политик.

По утверждению Миронова, таким образом его партия помогает "всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке".

"Вот и ответ на вопрос "где вы были восемь лет". Восемь лет Россия вела войну на Донбассе", – прокомментировал это признание украинский журналист Денис Казанский.

В апреле Миронов также призывал разбомбить в Киеве "те места, где находятся центры принятия решений, – [президент Владимир] Зеленский, генералитет, Минобороны", так как, по его мнению, "там не с кем разговаривать". Фрагмент видео публиковал "Обозреватель"

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ на протяжении многих лет не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия с 2014 года регулярно завозила в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина неоднократно выражала протесты в связи с тем, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур – их не досматривают украинские пограничники или представители международных организаций. Их заехало в Украину более 100.

По данным украинских властей, под видом "гумконвоев" Россия ввозила в Украину оружие и технику для боевиков.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Теги: Россия, Сергей Миронов, гумконвой, война России против Украины, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР
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