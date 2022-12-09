"Сегодня об этом можно говорить". Лидер фракции Госдумы признал, что РФ поставляла на Донбасс оружие с 2014 года

"С 2014-го партия СРЗП поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. Скажу аккуратно: мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто", – написал политик.
По утверждению Миронова, таким образом его партия помогает "всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке".
С 2014-го партия СРЗП поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. Скажу аккуратно: мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто. Мы помогаем всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке.— Сергей Миронов (@mironov_ru) December 5, 2022
"Вот и ответ на вопрос "где вы были восемь лет". Восемь лет Россия вела войну на Донбассе", – прокомментировал это признание украинский журналист Денис Казанский.
Соратник Путина, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов признал, что Россия поставляла на Донбасс оружие с 2014 года.— Денис Казанський (@den_kazansky) December 8, 2022
Вот и ответ на вопрос «где вы были 8 лет». Восемь лет Россия вела войну на Донбассеhttps://t.co/9RdGw8WBXs
В апреле Миронов также призывал разбомбить в Киеве "те места, где находятся центры принятия решений, – [президент Владимир] Зеленский, генералитет, Минобороны", так как, по его мнению, "там не с кем разговаривать". Фрагмент видео публиковал "Обозреватель".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ на протяжении многих лет не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Россия с 2014 года регулярно завозила в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина неоднократно выражала протесты в связи с тем, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур – их не досматривают украинские пограничники или представители международных организаций. Их заехало в Украину более 100.
По данным украинских властей, под видом "гумконвоев" Россия ввозила в Украину оружие и технику для боевиков.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.