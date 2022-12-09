"Сегодня об этом можно говорить". Лидер фракции Госдумы признал, что РФ поставляла на Донбасс оружие с 2014 года

Миронов заявил, что помогает "тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке" Фото: duma.gov.ru

"С 2014-го партия СРЗП поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. Скажу аккуратно: мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто", – написал политик.

По утверждению Миронова, таким образом его партия помогает "всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке".

С 2014-го партия СРЗП поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. Скажу аккуратно: мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто. Мы помогаем всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке. — Сергей Миронов (@mironov_ru) December 5, 2022

"Вот и ответ на вопрос "где вы были восемь лет". Восемь лет Россия вела войну на Донбассе", – прокомментировал это признание украинский журналист Денис Казанский.

Соратник Путина, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов признал, что Россия поставляла на Донбасс оружие с 2014 года.



Вот и ответ на вопрос «где вы были 8 лет». Восемь лет Россия вела войну на Донбассеhttps://t.co/9RdGw8WBXs — Денис Казанський (@den_kazansky) December 8, 2022

В апреле Миронов также призывал разбомбить в Киеве "те места, где находятся центры принятия решений, – [президент Владимир] Зеленский, генералитет, Минобороны", так как, по его мнению, "там не с кем разговаривать". Фрагмент видео публиковал "Обозреватель".