В Госдуме РФ потребовали наносить удары по украинским штабам и чиновникам "для защиты жителей приграничных областей"

"Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна асимметрично отвечать на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки", – заявил депутат.

Миронов считает, что украинские власти якобы обстреливают приграничные села, чтобы напугать население РФ и подтолкнуть его к протестам против войны. Однако, по его мнению, "эффект достигается обратный: жители приграничных районов становятся самыми активными сторонниками спецоперации по денацификации Украины".

"Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет", – добавил глава фракции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)