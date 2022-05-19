В Госдуме РФ потребовали наносить удары по украинским штабам и чиновникам "для защиты жителей приграничных областей"

"Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна асимметрично отвечать на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки", – заявил депутат.
Миронов считает, что украинские власти якобы обстреливают приграничные села, чтобы напугать население РФ и подтолкнуть его к протестам против войны. Однако, по его мнению, "эффект достигается обратный: жители приграничных районов становятся самыми активными сторонниками спецоперации по денацификации Украины".
"Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет", – добавил глава фракции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
С начала полномасштабного вторжения РФ из российских приграничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна, взрывах, пожарах на складах боеприпасов, горящих нефтебазах. В мае власти приграничных областей стали чаще заявлять о якобы обстрелах сел.
Украина не подтверждала свою причастность к инцидентам. Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – все вопросы к нему.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил взрывы в РФ "кармой" и возможным "божественным вмешательством".
В российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". В ОПУ допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву.