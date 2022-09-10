"Это удивительно, что есть такая гуманитарная помощь". Переселенка из Мариуполя рассказала об эвакуации и Фонде Рината Ахметова

Женщина рассказала, что уже в начале марта в Мариуполе не было газа, воды, света и отопления, готовить приходилось под открытым небом под обстрелами. Дома вокруг стояли без стекол, жители ночевали в подвалах и заходили в квартиры на несколько минут в день.

"7 апреля в наш дом бросили "зажигалку", дом начал тлеть. Вспыхнула крыша, а на другой день – подвал со всеми коммуникациями. Более половины квартир выгорело. К тому же все больше людей получали ранения", – рассказала Ирина.

После этого обстрела она уехала с одним маленьким рюкзаком, сейчас женщина живет в Киеве. Она обратилась в гуманитарный штаб Мариупольского государственного университета, который переехал в столицу, и получила продуктовый набор от Фонда Рината Ахметова.

"Это удивительно, что есть такая гуманитарная помощь. Это не просто то, что нам необходимо сейчас, но и проявление любви и заботы", – сказала Ирина.