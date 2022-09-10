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"Это удивительно, что есть такая гуманитарная помощь". Переселенка из Мариуполя рассказала об эвакуации и Фонде Рината Ахметова

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Ирина, переселенка из Мариуполя: 7 апреля в наш дом бросили "зажигалку", дом начал тлеть
Ирина, переселенка из Мариуполя: 7 апреля в наш дом бросили "зажигалку", дом начал тлеть
Фото: obozrevatel.com

Издание "Обозреватель" 10 сентября опубликовало историю Ирины – переселенки из Мариуполя, которой 17 апреля удалось эвакуироваться сначала в Бердянск, а потом в Запорожье. Позже в Киеве она получила гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова, сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Женщина рассказала, что уже в начале марта в Мариуполе не было газа, воды, света и отопления, готовить приходилось под открытым небом под обстрелами. Дома вокруг стояли без стекол, жители ночевали в подвалах и заходили в квартиры на несколько минут в день.

"7 апреля в наш дом бросили "зажигалку", дом начал тлеть. Вспыхнула крыша, а на другой день – подвал со всеми коммуникациями. Более половины квартир выгорело. К тому же все больше людей получали ранения", – рассказала Ирина.

После этого обстрела она уехала с одним маленьким рюкзаком, сейчас женщина живет в Киеве. Она обратилась в гуманитарный штаб Мариупольского государственного университета, который переехал в столицу, и получила продуктовый набор от Фонда Рината Ахметова.

"Это удивительно, что есть такая гуманитарная помощь. Это не просто то, что нам необходимо сейчас, но и проявление любви и заботы", – сказала Ирина.

Контекст:

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

Теги: Мариуполь, продукты, помощь, эвакуация, гуманитарная помощь, благотворительность, Фонд Рината Ахметова
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