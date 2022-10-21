Федерация баскетбола Украины и Parimatch купили машину для подразделения теробороны "Хартия"

Благодаря вкладам игроков, призовым за победу в каждом из туров кубка, а также донатам от украинских болельщиков, необходимая сумма в 300 тыс. грн была собрана, машину уже купили и передали на передовую.

"Прямо сейчас автомобиль уже находится в районе Купянска. Он в прекрасном техническом состоянии, и надеюсь, что он долго послужит нашим защитникам. Поэтому я благодарен Федерации баскетбола Украины за идею, за реализацию и, конечно, всем, кто принимал участие в сборе средств. Отдельная благодарность президенту ФБУ: за счет его единоразового взноса в 100 тыс. грн во время аукциона игровой майки Карима Абдул Джабарра с автографом сбор был закрыт", – рассказал Чебышев на пресс-конференции, посвященной старту сезона Суперлиги Parimatch.

Parimatch Ukraine – партнер Федерации баскетбола Украины, компания продолжает поддерживать благотворительные инициативы, направленные на помощь ВСУ, а также адресно снабжать военные подразделения необходимым для выполнения боевых задач оборудованием. В целом за время полномасштабной войны Parimatch передал помощь Украине на сумму 269 млн грен, большая часть потрачена на потребности ВСУ.