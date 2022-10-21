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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федерация баскетбола Украины и Parimatch купили машину для подразделения теробороны "Хартия"

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Автомобиль уже находится в районе Купянска
Автомобиль уже находится в районе Купянска
Фото: пресс-служба Parimatch

Федерация баскетбола Украины при поддержке партнера Parimatch Ukraine летом провела Кубок Украины по баскетболу 3х3. Одной из главных целей организаторов было собрать средства для покупки автомобиля для добровольческого формирования территориальной общины "Хартия", где служит президент баскетбольного клуба "Харьковские соколы" и Федерации баскетбола Харькова Сергей Чебышев. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Parimatch.

Благодаря вкладам игроков, призовым за победу в каждом из туров кубка, а также донатам от украинских болельщиков, необходимая сумма в 300 тыс. грн была собрана, машину уже купили и передали на передовую.

"Прямо сейчас автомобиль уже находится в районе Купянска. Он в прекрасном техническом состоянии, и надеюсь, что он долго послужит нашим защитникам. Поэтому я благодарен Федерации баскетбола Украины за идею, за реализацию и, конечно, всем, кто принимал участие в сборе средств. Отдельная благодарность президенту ФБУ: за счет его единоразового взноса в 100 тыс. грн во время аукциона игровой майки Карима Абдул Джабарра с автографом сбор был закрыт", – рассказал Чебышев на пресс-конференции, посвященной старту сезона Суперлиги Parimatch.

Parimatch Ukraine – партнер Федерации баскетбола Украины, компания продолжает поддерживать благотворительные инициативы, направленные на помощь ВСУ, а также адресно снабжать военные подразделения необходимым для выполнения боевых задач оборудованием. В целом за время полномасштабной войны Parimatch передал помощь Украине на сумму 269 млн грен, большая часть потрачена на потребности ВСУ.

Теги: баскетбол, военные, помощь, Купянск, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, автомобиль, Федерация баскетбола Украины, Parimatch
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