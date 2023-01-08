Фейгин: Российская элита живет вне пределов РФ, Россия для них – источник заработка. И они, как маркиз Карабас, хотят расширить свои территории: "Вот и украинцы на нас работают"

Фейгин считает, что "никакой глубокой идеи" о войне против Украины у российской элиты нет Фото: Mark Feygin / Facebook

"За этой всей роскошью московской, столичной скрывается нищета. За 100-м километром – даже меньше на самом деле, кто бывал, – скрывается, так сказать, бесправие и абсолютно унылая бесперспективность. Они же себя и ведут как компрадорская элита", – сказал он.

По словам российского юриста, "они живут вне пределов России. Россия для них – источник заработка".

"И они хотят расширить, как [в сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино"] маркиз Карабас, свои территории. Кот – помните? – говорит: "И это тоже маркиза Карабаса, и это". "Вот и украинцы на нас еще работают. Давай, давай, солнце еще высоко! Давай, Петро, работай на нас, работай!" Примерно так они воспринимают мир. Нет там никакой глубокой идеи", – объяснил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube