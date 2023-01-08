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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Российская элита живет вне пределов РФ, Россия для них – источник заработка. И они, как маркиз Карабас, хотят расширить свои территории: "Вот и украинцы на нас работают"

 
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Фейгин считает, что "никакой глубокой идеи" о войне против Украины у российской элиты нет
Фейгин считает, что "никакой глубокой идеи" о войне против Украины у российской элиты нет
Фото: Mark Feygin / Facebook

В России за пределами Москвы – нищета. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин, рассуждая о российской элите и ее отношении к войне РФ против Украины..

"За этой всей роскошью московской, столичной скрывается нищета. За 100-м километром – даже меньше на самом деле, кто бывал, – скрывается, так сказать, бесправие и абсолютно унылая бесперспективность. Они же себя и ведут как компрадорская элита", – сказал он.

По словам российского юриста, "они живут вне пределов России. Россия для них – источник заработка".

"И они хотят расширить, как [в сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино"] маркиз Карабас, свои территории. Кот – помните? – говорит: "И это тоже маркиза Карабаса, и это". "Вот и украинцы на нас еще работают. Давай, давай, солнце еще высоко! Давай, Петро, работай на нас, работай!" Примерно так они воспринимают мир. Нет там никакой глубокой идеи", – объяснил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину якобы с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

На оккупированных территориях представители России похищают украинское продовольствие, технику и оборудование.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, бизнес, Марк Фейгин, вторжение, Буратино, украинцы, война России против Украины, блогер, бизнесмен
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