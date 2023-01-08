Фейгин: Путин может достать российскую верхушку до такой степени, что она скажет: "Давайте найдем какой-то вариант без его участия"

У российского народа нет стержня самоорганизации, но действия Путина не устраивают и других представителей власти РФ, считает эксперт Фото: EPA

Фейгин считает, что до возвращения Украине всех ее территорий возможен некий промежуточный вариант – демилитаризация оккупированных районов, вывод оттуда российских войск.

"Из Крыма немедленно вывести все, чтобы не осталось ни одного военнослужащего, ни одного танка, ни одного пистолетика даже. А дальше входит гражданская [украинская] администрация – и какие-то вопросы решаются с помощью западных партнеров... Они начнут работать, восстанавливать украинскую власть. Вы просили демилитаризацию – эти территории и будут от вас демилитаризованы", – заявил юрист.

Бацман отметила, что и такой сценарий возможен только с другим президентом России, не Владимиром Путиным.

Фейгин на это ответил, что не исключает возможности отречения Путина от власти. По его мнению, такая вероятность хоть и не очень велика, но "не нулевая".

"Я не могу сказать, что такое не может произойти, потому что, честно говоря, он уже всех достанет до такой степени, что скажут: "Давайте найдем какой-то вариант без его участия". Сама власть", – сказал юрист.

Он подчеркнул, что не имеет в виду народ России, который "вообще ни на что не влияет".

"Русский народ деактивирован полностью, он несубъектен политически, он безропотен. Конечно, ему что-то не нравится, но у него нет даже канализированных источников, где об этом сказать, где собраться, как сделать. Нет стержня самоорганизации. Поэтому мы рассчитываем, что сама власть найдет способы, как эту ситуацию переформатировать", – пояснил Фейгин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



