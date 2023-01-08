Фейгин: Путин может достать российскую верхушку до такой степени, что она скажет: "Давайте найдем какой-то вариант без его участия"

Фейгин считает, что до возвращения Украине всех ее территорий возможен некий промежуточный вариант – демилитаризация оккупированных районов, вывод оттуда российских войск.
"Из Крыма немедленно вывести все, чтобы не осталось ни одного военнослужащего, ни одного танка, ни одного пистолетика даже. А дальше входит гражданская [украинская] администрация – и какие-то вопросы решаются с помощью западных партнеров... Они начнут работать, восстанавливать украинскую власть. Вы просили демилитаризацию – эти территории и будут от вас демилитаризованы", – заявил юрист.
Бацман отметила, что и такой сценарий возможен только с другим президентом России, не Владимиром Путиным.
Фейгин на это ответил, что не исключает возможности отречения Путина от власти. По его мнению, такая вероятность хоть и не очень велика, но "не нулевая".
"Я не могу сказать, что такое не может произойти, потому что, честно говоря, он уже всех достанет до такой степени, что скажут: "Давайте найдем какой-то вариант без его участия". Сама власть", – сказал юрист.
Он подчеркнул, что не имеет в виду народ России, который "вообще ни на что не влияет".
"Русский народ деактивирован полностью, он несубъектен политически, он безропотен. Конечно, ему что-то не нравится, но у него нет даже канализированных источников, где об этом сказать, где собраться, как сделать. Нет стержня самоорганизации. Поэтому мы рассчитываем, что сама власть найдет способы, как эту ситуацию переформатировать", – пояснил Фейгин.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.