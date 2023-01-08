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Фейгин: Путин может достать российскую верхушку до такой степени, что она скажет: "Давайте найдем какой-то вариант без его участия"

 
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У российского народа нет стержня самоорганизации, но действия Путина не устраивают и других представителей власти РФ, считает эксперт
У российского народа нет стержня самоорганизации, но действия Путина не устраивают и других представителей власти РФ, считает эксперт
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин может отречься от власти, если этого потребует российская политическая элита, считает российский юрист, блогер Марк Фейгин. Об этом он заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Фейгин считает, что до возвращения Украине всех ее территорий возможен некий промежуточный вариант – демилитаризация оккупированных районов, вывод оттуда российских войск.

"Из Крыма немедленно вывести все, чтобы не осталось ни одного военнослужащего, ни одного танка, ни одного пистолетика даже. А дальше входит гражданская [украинская] администрация – и какие-то вопросы решаются с помощью западных партнеров... Они начнут работать, восстанавливать украинскую власть. Вы просили демилитаризацию – эти территории и будут от вас демилитаризованы", – заявил юрист.

Бацман отметила, что и такой сценарий возможен только с другим президентом России, не Владимиром Путиным.

Фейгин на это ответил, что не исключает возможности отречения Путина от власти. По его мнению, такая вероятность хоть и не очень велика, но "не нулевая". 

"Я не могу сказать, что такое не может произойти, потому что, честно говоря, он уже всех достанет до такой степени, что скажут: "Давайте найдем какой-то вариант без его участия". Сама власть",  сказал юрист. 

Он подчеркнул, что не имеет в виду народ России, который "вообще ни на что не влияет".

"Русский народ деактивирован полностью, он несубъектен политически, он безропотен. Конечно, ему что-то не нравится, но у него нет даже канализированных источников, где об этом сказать, где собраться, как сделать. Нет стержня самоорганизации. Поэтому мы рассчитываем, что сама власть найдет способы, как эту ситуацию переформатировать", – пояснил Фейгин. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Крым, оккупация, Марк Фейгин, демилитаризация, война России против Украины, деоккупация
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