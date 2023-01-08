Фейгин: У русских полностью отсутствует эмпатия к своим соотечественникам. Сдохнет кто-то в Шебекино или Брянской области – во Владивостоке или Москве абсолютно начхать

Фейгин: Дом они взорвать могут. Даст ли это им нечто большее, чем они уже имеют? Они эксплуатируют население, как хотят Фото: Mark Feygin / Instagram

Об этом Фейгин заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Они про священную войну и так говорят, без терактов. И они риторику эту не меняли. Нужно ли и надо ли ее еще более ужесточать на фоне какой-то мести за теракты? Я не знаю, что больше можно сделать. Они могут дом взорвать? Могут. Они такое и делали", – отметил он.

Фейгин не стал исключать возможность подобных терактов.

"Говорить о том, что это невозможно, я не возьмусь. У меня тоже скепсис был по поводу [подрыва] домов в 1999–2000 годах. А после всего, что было в нулевые, в 10-е, в начале 20-х, поверишь во что угодно. С этой точки зрения, я охотно поверю, что дом они взорвать могут. Даст ли это им нечто большее, чем они уже имеют? Они эксплуатируют население, как хотят. Вне зависимости от того, хочет оно умирать или не хочет, хочет воевать или не хочет. Понимаете, проблема заключается в том, что у русских отсутствует полностью эмпатия к соотечественникам. Сдох кто-то в Шебекино или Брянской области – им абсолютно наплевать. Обстреливают украинцы, не обстреливают, гибнет там кто-то, не гибнет – им во Владивостоке или Москве совершенно начхать. Вызвать подобным терактом большее сочувствие, сопереживание, чувство мести, в принципе, невозможно. Люди хмыкнут и пойдут дальше заниматься своими делами", – подчеркнул юрист.

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