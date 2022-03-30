Фонд Ахметова достаил продукты питания в Печерский район Киева

"На сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл нужды семи из 10 терцентров соцзащиты столицы: Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского, Голосеевского, Деснянского и Подольского районов. А также Киевский городской территориальный центр соцобслуживания. В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо", – сказано в сообщении.

По данным фонда, продуктовые наборы получат люди, состоящие на учете социальных служб.

"В первую очередь это пожилые люди и люди с инвалидностью. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – заявили в организации.