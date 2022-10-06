Фонд Рината Ахметова отправил первый гуманитарный груз в центр "Я – Мариуполь" в Ивано-Франковске

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

"Речь идет о 1,8 тыс. продуктовых наборов, предназначенных для переселенцев из города Марии. В каждом наборе содержатся продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.