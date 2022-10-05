Житель Мариуполя об оккупации города: "У меня нет ничего, будем потихоньку умирать. Все!"

Он опубликовал видео комментария местного жителя о жизни в оккупации.
"У меня нет ничего: ни света, ни воды, ни электричества, ни газа. Вообще ничего... Вот, готовлю себе пищу на костре", – рассказал мужчина.
Он заявил, что обращается в коммунальные службы, но те ничего не делают. Мариуполец добавил, что приближаются холода, а у него в квартире нет стекол.
"Нет стекол. Хотя бы пленки – и двери забить и окна. И этого тоже нет. Куда я ни обращаюсь – "Ждите!"... В квартирах сырость. Я не знаю, как мы переживем зиму. Будем потихоньку умирать. Все!" – сказал местный житель.
Андрющенко призвал оккупационную власть обеспечить людям "минимальные условия жизни", отметив, что это их обязанность.
"И не должно здесь быть благодарности от жителей – это же вы забрали у них все", – написал он.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Его оборона продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным советника Бойченко Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.
В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.