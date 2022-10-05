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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Мариуполя об оккупации города: "У меня нет ничего, будем потихоньку умирать. Все!"

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Многие жители Мариуполя остались без воды, света и газа, заявил Андрющенко
Многие жители Мариуполя остались без воды, света и газа, заявил Андрющенко
Фото: EPA

Оккупационная власть Мариуполя Донецкой области оставила многих жителей в домах без воды, электричества и газа. Об этом 5 октября сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он опубликовал видео комментария местного жителя о жизни в оккупации.

"У меня нет ничего: ни света, ни воды, ни электричества, ни газа. Вообще ничего... Вот, готовлю себе пищу на костре", – рассказал мужчина.

Он заявил, что обращается в коммунальные службы, но те ничего не делают. Мариуполец добавил, что приближаются холода, а у него в квартире нет стекол. 

"Нет стекол. Хотя бы пленки – и двери забить и окна. И этого тоже нет. Куда я ни обращаюсь – "Ждите!"... В квартирах сырость. Я не знаю, как мы переживем зиму. Будем потихоньку умирать. Все!" – сказал местный житель.

Андрющенко призвал оккупационную власть обеспечить людям "минимальные условия жизни", отметив, что это их обязанность. 

"И не должно здесь быть благодарности от жителей – это же вы забрали у них все", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Его оборона продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника Бойченко Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.

В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Теги: захват, оккупация, Мариуполь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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