Житель Мариуполя об оккупации города: "У меня нет ничего, будем потихоньку умирать. Все!"

Он опубликовал видео комментария местного жителя о жизни в оккупации.

"У меня нет ничего: ни света, ни воды, ни электричества, ни газа. Вообще ничего... Вот, готовлю себе пищу на костре", – рассказал мужчина.

Он заявил, что обращается в коммунальные службы, но те ничего не делают. Мариуполец добавил, что приближаются холода, а у него в квартире нет стекол.

"Нет стекол. Хотя бы пленки – и двери забить и окна. И этого тоже нет. Куда я ни обращаюсь – "Ждите!"... В квартирах сырость. Я не знаю, как мы переживем зиму. Будем потихоньку умирать. Все!" – сказал местный житель.

Андрющенко призвал оккупационную власть обеспечить людям "минимальные условия жизни", отметив, что это их обязанность.

"И не должно здесь быть благодарности от жителей – это же вы забрали у них все", – написал он.