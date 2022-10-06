Раненые весной в Мариуполе азовцы вернулись в строй и продолжают воевать

"Азовцы" возвращаются в строй после ранений в Мариуполе и лечения Фото: azov.org.ua

Весной раненых бойцов вывозили из Мариуполя вертолетами. Среди них был и сам Надточий, который получил ранения.

"Полк "Азов" имеет свою зону ответственности на южном направлении и успешно ведет боевые действия, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения", – сказал Надточий.

По его словам, в ходе боевых действий "Азов" понес потери в технике и личном составе, но у противника они гораздо выше.