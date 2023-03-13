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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы в Донецкой области

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С начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
С начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
Фото: akhmetovfoundation.org

Несмотря на крайне опасную ситуацию и активные боевые действия в Донецкой области, в Николаевке, Бахмуте, Северске, Торецке продолжается выдача гуманитарной помощи. Мобильные бригады выдачи Фонда Рината Ахметова передали местному населению около 4 тыс. продуктовых наборов, в том числе таблетки для очистки воды, сообщили 13 марта в пресс-службе Фонда.

"В продуктовые наборы традиционно вошли самые необходимые продукты питания длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее. Каждый набор содержит таблетки, которые способны очистить около 30 литров воды, сделав ее пригодной для употребления", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Контекст:

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, продукты, Северск, помощь, Николаевка, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Бахмут, Торецк
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