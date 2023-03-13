Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы в Донецкой области

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона Фото: akhmetovfoundation.org

"В продуктовые наборы традиционно вошли самые необходимые продукты питания длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее. Каждый набор содержит таблетки, которые способны очистить около 30 литров воды, сделав ее пригодной для употребления", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.