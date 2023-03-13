Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы в Донецкой области

"В продуктовые наборы традиционно вошли самые необходимые продукты питания длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее. Каждый набор содержит таблетки, которые способны очистить около 30 литров воды, сделав ее пригодной для употребления", – сказано в сообщении.
Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.