Фонд Рината Ахметова: С начала войны наша гуманитарная помощь охватила 980 тыс. человек

"Важно для Фонда и оказание психологической поддержки: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, во Львове открылась точка психологической поддержки переселенцев. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Тысячи людей уже доверили музею свои истории", – отметили в Фонде.

В пресс-службе напомнили, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", за 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)