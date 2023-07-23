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Фронтовой парамедик Кроха: Я за время на фронте в 2014–2018 годах плакала только трижды

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Кроха отметила, что старается не плакать
Кроха отметила, что старается не плакать
Фото: divoche.media

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман волонтер и парамедик Ольга (Кроха) Башей, которая вывезла с фронта почти тысячу раненых украинских воинов и гражданских, рассказала, сколько раз плакала, когда была на фронте с период с 2014-го по 2018-й год.

"Я себе на фронте не даю возможности расслабляться. Почему? Потому что я за это время на фронте, в 14–18-м годах плакала только трижды. Это тогда, когда я потеряла [...] мальчика, потому что я не понимала, что у него ранение, несовместимое с жизнью. Затем погиб командир 95-й бригады 3-го батальона Сережа Гризли. И в третий раз я плакала, когда погиб врач-фельдшер Зиныч Игорь, с которым я работала на терминале", – сказала Кроха.

Она подчеркнула, что не дает себе возможности плакать.

"Ребята только видят мою улыбку, потому что когда они потом меня ищут, они спрашивают у врачей, говорят: "У нее такие большие глаза, она улыбается на все 32". И она, говорят, ведет себя, как командир. Таким образом кто-то узнает, что это, возможно, могла быть Кроха", – объяснила парамедик.

Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ольга Башей до войны работала помощником нотариуса в Киеве. В 2014 году присоединилась к команде ASAP Rescue, которая занималась медицинской эвакуацией из горячих точек. Вывозила раненых из донецкого аэропорта, Светлодарской дуги, авдеевской промзоны, Дебальцево и других мест Донецкой области. После 24 февраля 2022 года спасала раненых гражданских из городов Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля. 

Была советником у двух министров обороны Украины Юрия Гусева и Степана Полторака по медицинским вопросам и вопросам эвакуации.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: медицина, эвакуация, волонтер, Ольга Башей
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