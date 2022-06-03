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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Fujifilm подарила новую камеру жительнице Ирпеня, которую ограбил российский солдат

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Солдат оставил свое фото, сделанное в ограбленной квартире
Солдат оставил свое фото, сделанное в ограбленной квартире
Фото: birdinflight.com

Компания Fujifilm Ukraine подарила новый фотоаппарат жительнице Ирпеня Валерии Ким, квартиру которой ограбил российский военный, случайно оставив свое фото "с поличным". Об этом пишет украинский портал о фотоискусстве Bird in Flight.

История Ким получила огласку в конце мая. Женщина рассказала изданию "Украинская правда", что, вернувшись домой после оккупации, нашла под ковром фотографию.

Квартира Валерии находится в ЖК Green Yard, российские военные прожили там около месяца. Камера была повреждена, и владелица решила не трогать ее из соображений безопасности.

Впоследствии в доме Валерии провели следственные действия и правоохранители забрали камеру как вещественное доказательство в рамках уголовного производства.

Позже "любителя селфи" удалось идентифицировать, расследователи из InformNapalm утверждают, что его зовут Павел Пилантов, это 25-летний уроженец села Медведь Новгородской области. Автор расследования Ираклий Комахидзе опубликовал фото Пилантова, а также скриншоты его аккаунтов в соцсетях и информацию из базы данных, свидетельствующую о большом количестве долгов.

Узнав об этом, Fujifilm Ukraine обратилась в редакцию Bird in Flight. Журналисты нашли девушку и передали новую камеру с пленками.

"Надеемся, что в этот раз ими будут фиксироваться приятные воспоминания, а не оккупанты", – прокомментировали представители производителя фототехники.

Контекст:

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля, после этого часть Киевской области, в том числе Ирпень, были оккупированы. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По информации "Медиазоны", за три месяца вторжения российские оккупанты переслали в РФ 58 тонн посылок с вещами, украденными у украинцев.

Теги: Украина, Ирпень, преступление, война России против Украины, фото, российские оккупанты
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