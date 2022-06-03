Fujifilm подарила новую камеру жительнице Ирпеня, которую ограбил российский солдат

История Ким получила огласку в конце мая. Женщина рассказала изданию "Украинская правда", что, вернувшись домой после оккупации, нашла под ковром фотографию.

Квартира Валерии находится в ЖК Green Yard, российские военные прожили там около месяца. Камера была повреждена, и владелица решила не трогать ее из соображений безопасности.

Впоследствии в доме Валерии провели следственные действия и правоохранители забрали камеру как вещественное доказательство в рамках уголовного производства.

Позже "любителя селфи" удалось идентифицировать, расследователи из InformNapalm утверждают, что его зовут Павел Пилантов, это 25-летний уроженец села Медведь Новгородской области. Автор расследования Ираклий Комахидзе опубликовал фото Пилантова, а также скриншоты его аккаунтов в соцсетях и информацию из базы данных, свидетельствующую о большом количестве долгов.

Узнав об этом, Fujifilm Ukraine обратилась в редакцию Bird in Flight. Журналисты нашли девушку и передали новую камеру с пленками.

"Надеемся, что в этот раз ими будут фиксироваться приятные воспоминания, а не оккупанты", – прокомментировали представители производителя фототехники.