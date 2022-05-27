Российский военный сфотографировал себя на Polaroid и оставил снимок в ограбленной квартире в Ирпене. Его идентифицировали

Солдат, вероятно, не знал, как пользоваться Polaroid, и подумал, что фотоаппарат не работает, потому и оставил снимок, не дождавшись, чтобы он проявился, предположила хозяйка квартиры Фото: pravda.com.ua

Она нашла фото оккупанта, сделанное на Polaroid, 14 мая под ковром. Валерия предполагает, что солдат не знал, как пользоваться фотоаппаратом, и поэтому не стал забирать снимок.

"Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден, и я даже его не включала (думала, что могли что-нибудь в него положить). А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться", – сказала женщина.

Квартира Валерии находится в ЖК Green Yard, российские военные находились там около месяца. Семьи Валерии в городе в этот период не было, но оставались соседи – они три недели жили в подвале.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: pravda.com.ua Дверь в квартире Валерии Фото: pravda.com.ua Фото оккупанта женщина нашла под ковром Фото: pravda.com.ua Последствия обстрела ЖК Green Yard Фото: pravda.com.ua Последствия обстрела ЖК Green Yard

"По их словам, нашу квартиру они начали грабить в первую очередь, не знаю почему, возможно, потому, что только у нас висел кондиционер", – рассказала Валерия. Она говорит, оккупанты украли из квартиры около 10 золотых украшений, но не брали крестики, в том числе с бриллиантами. Также украдены другие мелкие ценные вещи.

С помощью искусственного интеллекта этого оккупанта – "любителя селфи" удалось идентифицировать, сообщил в Telegram вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Оккупанта зовут Никита Третьяков, ему 26 лет.

Минцифры удалось найти страницу оккупанта в VK – глава Минцифры опубликовал скриншот, сама страница некоторое время была открыта, сейчас – уже удалена (сегодня поздно вечером он был в сети с мобильного).

Скриншот: Никита Третьяков / vk.com

Там указано, что Третьяков – уроженец Ростова-на-Дону.

"На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, русскомирная идиллия. Сегодня каждый оккупант должен помнить, что мы наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные. Поэтому уйти от ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым", – прокомментировал Федоров и опубликовал фотографии со страницы Третьякова.

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