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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский военный сфотографировал себя на Polaroid и оставил снимок в ограбленной квартире в Ирпене. Его идентифицировали

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Солдат, вероятно, не знал, как пользоваться Polaroid, и подумал, что фотоаппарат не работает, потому и оставил снимок, не дождавшись, чтобы он проявился, предположила хозяйка квартиры
Солдат, вероятно, не знал, как пользоваться Polaroid, и подумал, что фотоаппарат не работает, потому и оставил снимок, не дождавшись, чтобы он проявился, предположила хозяйка квартиры
Фото: pravda.com.ua

Российский военнослужащий ограбил квартиру в Ирпене и оставил там свое фото. Об этом хозяйка квартиры Валерия рассказала "Украинской правде".

Она нашла фото оккупанта, сделанное на Polaroid, 14 мая под ковром. Валерия предполагает, что солдат не знал, как пользоваться фотоаппаратом, и поэтому не стал забирать снимок.

"Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден, и я даже его не включала (думала, что могли что-нибудь в него положить). А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться", – сказала женщина. 

Квартира Валерии находится в ЖК Green Yard, российские военные находились там около месяца. Семьи Валерии в городе в этот период не было, но оставались соседи – они три недели жили в подвале. 

"По их словам, нашу квартиру они начали грабить в первую очередь, не знаю почему, возможно, потому, что только у нас висел кондиционер", – рассказала Валерия. Она говорит, оккупанты украли из квартиры около 10 золотых украшений, но не брали крестики, в том числе с бриллиантами. Также украдены другие мелкие ценные вещи. 

С помощью искусственного интеллекта этого оккупанта – "любителя селфи" удалось идентифицировать, сообщил в Telegram вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Оккупанта зовут Никита Третьяков, ему 26 лет. 

Минцифры удалось найти страницу оккупанта в VK – глава Минцифры опубликовал скриншот, сама страница некоторое время была открыта, сейчас – уже удалена (сегодня поздно вечером он был в сети с мобильного).

Скриншот: Никита Третьяков / vk.com
Скриншот: Никита Третьяков / vk.com

Там указано, что Третьяков – уроженец Ростова-на-Дону. 

"На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, русскомирная идиллия. Сегодня каждый оккупант должен помнить, что мы наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные. Поэтому уйти от ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым", – прокомментировал Федоров и опубликовал фотографии со страницы Третьякова. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля, после этого часть Киевской области, в том числе Ирпень, были оккупированы. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По информации "Медиазоны", за три месяца вторжения российские оккупанты переслали в РФ 58 тонн посылок с вещами, украденными у украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вторжение, Ирпень, мародеры, война России против Украины, селфи, фото, Михаил Федоров, российские военные, Минцифры, российские оккупанты
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