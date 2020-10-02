Уход с политической арены российского президента Владимира Путина открыл бы для Украины окно возможностей, но не привел бы автоматически к возвращению Донбасса. Об этом заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

На данный момент Украина пытается бороться с инструментом противника, но не с ним самим, однако "бороться с винтовкой, а не снайпером" – это неэффективно. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

"Если Путина не станет – это не приведет автоматически к возвращению Донбасса. Это будет одно из окон возможностей, которое мы, как всегда, можем не открыть. Думаю, что если бы целью нашего государства было не закончить войну на Донбассе, а выиграть гибридную войну у России, которая с нами ее ведет, то этот процесс был бы гораздо быстрее. Мы бы тогда сконцентрировали свою энергию на ослаблении противника, а не как сейчас – пытаемся бороться с его инструментом, но не с ним самим", – сказал он.

По словам Гармаша, не может быть эффективной борьба с винтовкой, а не снайпером.

"И многие у нас не признают факта войны России с Украиной. Это не только [бывший замглавы украинской делегации на Минских переговорах по Донбассу Витольд] Фокин, это почти 40% населения. И руководство Украины тоже неоднозначное... [Президент Украины Владимир] Зеленский говорит правильные вещи, а действия государства-то не совсем правильные. Взять ту же торговлю с агрессором или долю пророссийских каналов на информационном рынке. Я не говорю уже об агентах ФСБ РФ в парламенте, агентах влияния", – уточнил он.