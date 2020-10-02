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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Если Путина не станет – это не приведет автоматически к возвращению Донбасса

Уход с политической арены российского президента Владимира Путина открыл бы для Украины окно возможностей, но не привел бы автоматически к возвращению Донбасса. Об этом заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Уход Путина не гарантирует автоматического возвращения оккупированной части Донбасса под юрисдикцию Украины Гармаш
Уход Путина не гарантирует автоматического возвращения оккупированной части Донбасса под юрисдикцию Украины – Гармаш
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

На данный момент Украина пытается бороться с инструментом противника, но не с ним самим, однако "бороться с винтовкой, а не снайпером" – это неэффективно. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

"Если Путина не станет – это не приведет автоматически к возвращению Донбасса. Это будет одно из окон возможностей, которое мы, как всегда, можем не открыть. Думаю, что если бы целью нашего государства было не закончить войну на Донбассе, а выиграть гибридную войну у России, которая с нами ее ведет, то этот процесс был бы гораздо быстрее. Мы бы тогда сконцентрировали свою энергию на ослаблении противника, а не как сейчас – пытаемся бороться с его инструментом, но не с ним самим", – сказал он.

По словам Гармаша, не может быть эффективной борьба с винтовкой, а не снайпером.

"И многие у нас не признают факта войны России с Украиной. Это не только [бывший замглавы украинской делегации на Минских переговорах по Донбассу Витольд] Фокин, это почти 40% населения. И руководство Украины тоже неоднозначное... [Президент Украины Владимир] Зеленский говорит правильные вещи, а действия государства-то не совсем правильные. Взять ту же торговлю с агрессором или долю пророссийских каналов на информационном рынке. Я не говорю уже об агентах ФСБ РФ в парламенте, агентах влияния", – уточнил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Сергей Гармаш, война в Украине, война на Донбассе
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