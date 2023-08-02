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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР сообщило о подозрении командиру депутатов Киевсовета. По версии следствия, он помог им уклониться от службы

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Командира подозревают в превышении полномочий
Командира подозревают в превышении полномочий
Фото: gp.gov.ua

Экс-командиру воинской части сообщили о подозрении в том, что он помог уклониться от военной службы четырем подчиненным, оформив им командировку в Киевскую городскую военную администрацию, сообщает Офис генерального прокурора 2 августа. Ранее им также было сообщено о подозрении.

По данным следствия, подозреваемый принял решение, которое могло быть принято только Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он подозревается в превышении служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). 

Ранее спецпрокуроры совместно с ДБР сообщили о подозрении четырем военнослужащим одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета. Они в течение года не являлись на военную службу, получая денежное довольствие из воинской части. Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военные, подозрение, Офис генпрокурора
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