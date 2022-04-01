Германия одобрила поставку Украине более 50 бронетранспортеров – немецкое минобороны

В немецком министерстве рассказали, что речь идет о технике, которая ранее была на вооружении бывшей Германской демократической республики (ГДР, восточная Германия) и продана в Швецию, а впоследствии перепродана в Чехию.

Именно Чехия должна передать PbV 501 Украине, которая воюет против российской армии, вторгшейся на украинскую территорию.

Американская телекомпания отмечает, что, согласно закону ФРГ о контроле за оружием, для экспорта любого оружия, которое произведено в Германии, необходимо одобрение Федерального совета безопасности.

Die Welt пишет, что PbV 501 – это фактически аналог боевой машины пехоты, БМП-1. Отправку партии бронетранспортеров Украине согласовала глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт.

При этом немецкое издание указывает, что передать собираются 58 единиц техники.

По данным немецких журналистов, компания из Чехии намеревалась продать бронетранспортеры Украине еще в 2019 году, но федеральное правительство на тот момент канцлера Ангелы Меркель отклонило этот вариант как "политически взрывоопасный".