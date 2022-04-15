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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Харьковской обладминистрации о возможности деоккупации региона: Как только будет приказ – мы это сделаем

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Бои в Харьковской области продолжаются
Бои в Харьковской области продолжаются
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

У украинских военных достаточно сил, чтобы выбить российских оккупантов за пределы Харьковской области. Об этом председатель областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 15 апреля.

"Мы сейчас стоим в обороне. Это один расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление – это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать. Однако мы должны это делать по всему фронту, принимая во внимание военную обстановку по всей стране, даже в Херсоне. Это как целостная карта. Как только появится возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем", – сказал он.

Синегубов подчеркнул, что украинские военные "и морально, и технически к этому готовы".

По словам главы обладминистрации, ему "очень хочется поделиться многими победами" украинской армии.

"Поверьте, они уничтожают чрезвычайно много войск противника. Даже не сотни [единицвражеской техники и солдат. Однако не можем разглашать детали, потому что операции наших военных продолжаются", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, оккупантам удалось захватить часть Харьковской области на севере и востоке, бои продолжаются.

Харьков оккупантам взять под контроль не удалось, они обстреливают его из дальнобойного оружия.

Теги: Россия, война, военные, оккупация, Харьковская область, вторжение, наступление, война России против Украины, войска, Олег Синегубов, российские оккупанты
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