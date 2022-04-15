Глава Харьковской обладминистрации о возможности деоккупации региона: Как только будет приказ – мы это сделаем

"Мы сейчас стоим в обороне. Это один расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление – это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать. Однако мы должны это делать по всему фронту, принимая во внимание военную обстановку по всей стране, даже в Херсоне. Это как целостная карта. Как только появится возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем", – сказал он.

Синегубов подчеркнул, что украинские военные "и морально, и технически к этому готовы".

По словам главы обладминистрации, ему "очень хочется поделиться многими победами" украинской армии.

"Поверьте, они уничтожают чрезвычайно много войск противника. Даже не сотни [единиц] вражеской техники и солдат. Однако не можем разглашать детали, потому что операции наших военных продолжаются", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)