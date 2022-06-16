Глава комитета начальников штабов армии США заявил, что украинские военные используют артиллерию профессиональнее, чем россияне

Он отметил, что российские войска по численности артиллерии превосходят украинские.

"Но война – это не просто игра чисел. Это то, как вы их используете. Россияне используют артиллерию по украинским позициям, а также по гражданскому населению и городским районам. Около 20 тыс. мирных жителей Украины, по публичным подсчетам, были убиты. 7 млн внутренне перемещенных украинцев, 6 млн беженцев. Так что россияне просто устраивают массовые пожары, не обязательно добиваясь военного эффекта, скажем так. Украинцы, с другой стороны, используют гораздо более совершенные артиллерийские приемы, и они неплохо действуют против россиян", – сказал Милли.

По его словам, российские войска потеряли, "вероятно, где-то от 20 до 30% своей бронетехники".

"Это важно. Это огромные цифры. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром. И это важно", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)