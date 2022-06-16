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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава комитета начальников штабов армии США заявил, что украинские военные используют артиллерию профессиональнее, чем россияне

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Милли: Россияне, применяя артиллерию, просто устраивают массовые пожары, не обязательно добиваясь военного эффекта
Милли: Россияне, применяя артиллерию, просто устраивают массовые пожары, не обязательно добиваясь военного эффекта
Фото: EPA

Украинские военные применяют артиллерию гораздо профессиональнее, чем российские. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня. Текстовую версию опубликовала пресс-служба Пентагона.

Он отметил, что российские войска по численности артиллерии превосходят украинские.

"Но война – это не просто игра чисел. Это то, как вы их используете. Россияне используют артиллерию по украинским позициям, а также по гражданскому населению и городским районам. Около 20 тыс. мирных жителей Украины, по публичным подсчетам, были убиты. 7 млн внутренне перемещенных украинцев, 6 млн беженцев.  Так что россияне просто устраивают массовые пожары, не обязательно добиваясь военного эффекта, скажем так. Украинцы, с другой стороны, используют гораздо более совершенные артиллерийские приемы, и они неплохо действуют против россиян", – сказал Милли.

По его словам, российские войска потеряли, "вероятно, где-то от 20 до 30% своей бронетехники".

"Это важно. Это огромные цифры. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром. И это важно", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины. потери войск РФ по состоянию на 16  июня достигли около 32 950 военных, а также 1449 танков, 3545 боевых бронированных машин, 233 РСЗО, 213 самолетов, 179 вертолетов, 13 колаблей, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", 2494 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия РФ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли
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