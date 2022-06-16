Глава комитета начальников штабов армии США заявил, что украинские военные используют артиллерию профессиональнее, чем россияне

Он отметил, что российские войска по численности артиллерии превосходят украинские.
"Но война – это не просто игра чисел. Это то, как вы их используете. Россияне используют артиллерию по украинским позициям, а также по гражданскому населению и городским районам. Около 20 тыс. мирных жителей Украины, по публичным подсчетам, были убиты. 7 млн внутренне перемещенных украинцев, 6 млн беженцев. Так что россияне просто устраивают массовые пожары, не обязательно добиваясь военного эффекта, скажем так. Украинцы, с другой стороны, используют гораздо более совершенные артиллерийские приемы, и они неплохо действуют против россиян", – сказал Милли.
По его словам, российские войска потеряли, "вероятно, где-то от 20 до 30% своей бронетехники".
"Это важно. Это огромные цифры. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром. И это важно", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины. потери войск РФ по состоянию на 16 июня достигли около 32 950 военных, а также 1449 танков, 3545 боевых бронированных машин, 233 РСЗО, 213 самолетов, 179 вертолетов, 13 колаблей, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", 2494 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другое.