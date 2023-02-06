Глава Северной Осетии и российские пропагандисты попали под обстрел в Украине

"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", – написал Меняйло.
Запорожье находится под контролем Украины, представитель оккупантов называет так Запорожскую область.
Меняйло был вместе с российскими пропагандистами ТАСС и "Первого канала", сообщило ТАСС. Он приехал "передавать гуманитарную помощь" на позиции "осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".
Уточняется, что они укрылись в блиндаже, пострадавших якобы нет.
1 февраля Меняйло писал, что лично привез российским военным 19-й мотострелковой дивизии тепловизоры, приборы ночного видения, автомобильную технику и поговорил с ними "по душам".
Меняйло – кадровый военный, сообщала "BBC News Україна". В сентябре 2021 года он возглавил Северную Осетию, до этого был представителем президента России в Сибири, а еще раньше – губернатором временно оккупированного Россией Севастополя. В 2005 году ему присвоили звание контр-адмирала, а в 2008 году он участвовал в войне России с Грузией.
5 мая 2022 года 400 "добровольцев" из Северной Осетии отправили на войну в Украину.
В сентябре Меняйло сообщал, что против Украины воюют батальоны "Алания" и "Осетия", формируются новые "группы добровольцев".