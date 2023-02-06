Глава Северной Осетии и российские пропагандисты попали под обстрел в Украине

По словам оккупантов, в результате обстрела никто из них не пострадал Фото: Сергей Меняйло / Telegram

"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", – написал Меняйло.

Запорожье находится под контролем Украины, представитель оккупантов называет так Запорожскую область.

Меняйло был вместе с российскими пропагандистами ТАСС и "Первого канала", сообщило ТАСС. Он приехал "передавать гуманитарную помощь" на позиции "осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".

Уточняется, что они укрылись в блиндаже, пострадавших якобы нет.

1 февраля Меняйло писал, что лично привез российским военным 19-й мотострелковой дивизии тепловизоры, приборы ночного видения, автомобильную технику и поговорил с ними "по душам".