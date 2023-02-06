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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Северной Осетии и российские пропагандисты попали под обстрел в Украине

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По словам оккупантов, в результате обстрела никто из них не пострадал
По словам оккупантов, в результате обстрела никто из них не пострадал
Фото: Сергей Меняйло / Telegram

Глава российской республики Северная Осетия Сергей Меняйло попал под обстрел на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сам Меняйло сообщил 5 февраля в Telegram.

"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", – написал Меняйло. 

Запорожье находится под контролем Украины, представитель оккупантов называет так Запорожскую область. 

Меняйло был вместе с российскими пропагандистами ТАСС и "Первого канала", сообщило ТАСС. Он приехал "передавать гуманитарную помощь" на позиции "осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов". 

Уточняется, что они укрылись в блиндаже, пострадавших якобы нет.

1 февраля Меняйло писал, что лично привез российским военным 19-й мотострелковой дивизии тепловизоры, приборы ночного видения, автомобильную технику и поговорил с ними "по душам". 

Контекст:

Меняйло – кадровый военный, сообщала "BBC News Україна". В сентябре 2021 года он возглавил Северную Осетию, до этого был представителем президента России в Сибири, а еще раньше – губернатором временно оккупированного Россией Севастополя. В 2005 году ему присвоили звание контр-адмирала, а в 2008 году он участвовал в войне России с Грузией.

5 мая 2022 года 400 "добровольцев" из Северной Осетии отправили на войну в Украину.

В сентябре Меняйло сообщал, что против Украины воюют батальоны "Алания" и "Осетия", формируются новые "группы добровольцев". 

Теги: Запорожская область, Сергей Меняйло, ТАСС, журналисты, обстрелы, Северная Осетия, война России против Украины
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