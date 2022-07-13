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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кортеж главы Северной Осетии забросали гранатами в Украине – СМИ

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Меняйло отрицает, что был контужен в Украине
Меняйло отрицает, что был контужен в Украине
Фото: Сергей Меняйло / Telegram

Автомобиль главы Северной Осетии (РФ) Сергея Меняйло и машины сопровождения попали в засаду во время поездки российского чиновника на временно оккупированную территорию Украины, сообщило 12 июля в Telegram издание из Владикавказа (РФ) "Ног Ирыстон". Меняйло в комментарии Telegram-каналу Baza опроверг информацию о контузии.

По данным "Ног Ирыстон", Меняйло попал в засаду в Запорожской области вместе с добровольцами из батальона "Алания". Издание пишет, что ранения в результате работы украинской диверсионно-разведывательной группы якобы получили два человека.

Сергей Меняйло, как утверждается, был легко контужен и госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В свою очередь, Telegram-канал Baza в своем сообщении 12 июля утверждал со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, что в районе Гуляйполя Запорожской области машины, в которых ехали российский чиновник и сопровождавшие его люди, забросали гранатами.

Однако Меняйло в разговоре с Baza сообщил, что "никакой диверсионной группы никто не видел".

"То, что там прилетает, – это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо", – заверил он, отметив, что уже находится в России.

10 июля глава Северной Осетии писал в Telegram, что "вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания" встречает "на передовой" национальный праздник осетинского народа День Хетага. Меняйло не уточнял, на какой именно "передовой" находится, и впоследствии лично в соцсетях информацию о своей контузии не комментировал.

Контекст:

Меняйло – кадровый военный, писало "BBC News Україна". В сентябре 2021 года он возглавил Северную Осетию, до этого был представителем президента России в Сибири, а еще раньше – губернатором временно оккупированного Россией Севастополя. В 2005 году ему присвоили звание контр-адмирала, а в 2008 году он участвовал в войне России с Грузией.

Теги: Россия, Донбасс, Сергей Меняйло, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, контузия, ранение, кортеж, российские оккупанты
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