Кортеж главы Северной Осетии забросали гранатами в Украине – СМИ

По данным "Ног Ирыстон", Меняйло попал в засаду в Запорожской области вместе с добровольцами из батальона "Алания". Издание пишет, что ранения в результате работы украинской диверсионно-разведывательной группы якобы получили два человека.

Сергей Меняйло, как утверждается, был легко контужен и госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В свою очередь, Telegram-канал Baza в своем сообщении 12 июля утверждал со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, что в районе Гуляйполя Запорожской области машины, в которых ехали российский чиновник и сопровождавшие его люди, забросали гранатами.

Однако Меняйло в разговоре с Baza сообщил, что "никакой диверсионной группы никто не видел".

"То, что там прилетает, – это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо", – заверил он, отметив, что уже находится в России.

10 июля глава Северной Осетии писал в Telegram, что "вместе с бойцами добровольческого батальона "Алания" встречает "на передовой" национальный праздник осетинского народа День Хетага. Меняйло не уточнял, на какой именно "передовой" находится, и впоследствии лично в соцсетях информацию о своей контузии не комментировал.