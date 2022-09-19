Северная Осетия формирует "добровольческий отряд" для отправки на войну против Украины

Северная Осетия собралась отправить на войну в Украину батальон так называемых добровольцев Фото: ЕРА

Он отметил, что сейчас отряд находится на полигоне. По его словам, он лично "организует боевое слаживание и заведет их [военных из Северной Осетии] в район выполнения боевых задач".

"Сейчас к отправке готовим еще одну группу "добровольцев" – они доукомплектуют существующие батальоны и сформируют новый", – написал он.

Так называемые добровольцы из Северной Осетии, утверждает он, уже семь месяцев участвуют в боевых действиях в Украине. Созданы отряды "Алания" и "Осетия".