ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон передал силам обороны Украины уже 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон: Еще 30 дронов передаю ВСУ. Итого 60. Слава Украине!
Гордон: Еще 30 дронов передаю ВСУ. Итого 60. Слава Украине!
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон передал силам обороны Украины уже 60 беспилотников DJI Mavic 3 Fly More Combo. Об этом он сообщил 13 июля в Instagram.

В конце мая журналист отчитался, что на то время передал украинским военнослужащим 30 дронов. Таким образом, за прошедшие менее чем два месяца он приобрел еще столько же.

"Еще 30 дронов передаю ВСУ. Итого 60. Слава Украине!" – написал он.

Гордон рассказывал, что на покупку дронов направляет деньги из своих сбережений, часть денег от продаж мерча в магазине Gordon Shop, а также донаты, которые перечисляют подписчики его YouTube-каналов "В гостях у Гордона" и "Дмитрий Гордон" на специально открытую для этого банку Monobank.

"На сегодняшний день уже 61 дрон приобретен для Вооруженных сил Украины. 61, ребята! Это красиво, это мощно. Я не могу не похвалить наших зрителей, наших покупателей в интернет-магазине Gordon Shop и нас... У меня цель есть, я очень хочу, чтобы мы собрали на 100 дронов для Вооруженных сил Украины", – сказал Гордон во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман 11 июля. 

Ранее он рассказывал, что координирует действия по передаче дронов с руководством армии. 

"Мы в свое время обратились к высшему военному руководству Украины с вопросом, что нужно нашим Вооруженным силам, чтобы громить ненавистного врага. И руководители наших Вооруженных сил сказали: "Нам нужны дроны. Дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo". Нам дали человека, который является организатором этой работы, он знает, в какие бригады нужны дроны в данный момент, в каком количестве, и он все распределяет", – рассказал Гордон. 

Журналист сказал, что, когда дроны попадают в бригады, командиры подписывают акты приема-передачи имущества. Все документы, а также благодарности от бригад публикуются на сайте Gordon Shop, а также в Instagram Гордона. 

"Очень трогательно, что люди донатят от 20 грн. Есть, конечно, и мегасерьезные донаты. Нам €5 тыс. один человек прислал, другой – 650 тыс. грн. Фантастика! Потом сразу на 10 дронов прислала одна из украинских компаний. После этого я сказал: "Уважаемый бизнес, если ты чистый, честный, прозрачный и патриотичный и задонатишь на 10 и больше дронов сюда, на банку Monobank, я всех буду рекламировать", – пообещал Гордон. 

Теги: Дмитрий Гордон, беспилотники, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
Галина ГРИШИНА
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (405446)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (95408)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (70963)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (65149)
5
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (63516)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (59738)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (47406)
8
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (36762)
 
 
 
 