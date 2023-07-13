Гордон передал силам обороны Украины уже 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo

В конце мая журналист отчитался, что на то время передал украинским военнослужащим 30 дронов. Таким образом, за прошедшие менее чем два месяца он приобрел еще столько же.

"Еще 30 дронов передаю ВСУ. Итого 60. Слава Украине!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Гордон рассказывал, что на покупку дронов направляет деньги из своих сбережений, часть денег от продаж мерча в магазине Gordon Shop, а также донаты, которые перечисляют подписчики его YouTube-каналов "В гостях у Гордона" и "Дмитрий Гордон" на специально открытую для этого банку Monobank.

"На сегодняшний день уже 61 дрон приобретен для Вооруженных сил Украины. 61, ребята! Это красиво, это мощно. Я не могу не похвалить наших зрителей, наших покупателей в интернет-магазине Gordon Shop и нас... У меня цель есть, я очень хочу, чтобы мы собрали на 100 дронов для Вооруженных сил Украины", – сказал Гордон во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман 11 июля.

Ранее он рассказывал, что координирует действия по передаче дронов с руководством армии.

"Мы в свое время обратились к высшему военному руководству Украины с вопросом, что нужно нашим Вооруженным силам, чтобы громить ненавистного врага. И руководители наших Вооруженных сил сказали: "Нам нужны дроны. Дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo". Нам дали человека, который является организатором этой работы, он знает, в какие бригады нужны дроны в данный момент, в каком количестве, и он все распределяет", – рассказал Гордон.

Журналист сказал, что, когда дроны попадают в бригады, командиры подписывают акты приема-передачи имущества. Все документы, а также благодарности от бригад публикуются на сайте Gordon Shop, а также в Instagram Гордона.

"Очень трогательно, что люди донатят от 20 грн. Есть, конечно, и мегасерьезные донаты. Нам €5 тыс. один человек прислал, другой – 650 тыс. грн. Фантастика! Потом сразу на 10 дронов прислала одна из украинских компаний. После этого я сказал: "Уважаемый бизнес, если ты чистый, честный, прозрачный и патриотичный и задонатишь на 10 и больше дронов сюда, на банку Monobank, я всех буду рекламировать", – пообещал Гордон.