Гордон: Путин ошалел от собственной безнаказанности

Гордон: Если бы мир не наблюдал молча, как бомбят Грузию в 2008 году. Если бы мир не наблюдал молча, как забирают украинскую территорию в 2014 году, такого бы сейчас не было Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

"Я хочу полностью подписаться под словами президента Турции Реджепа Эрдогана, который сказал, что, если бы мир в 2014 году выступил против Путина, который аннексировал Крым, сегодня Путин бы не дошел бы до такого, не перешел такие рамки. Эрдоган совершенно прав. Если бы мир не наблюдал молча, как бомбят Грузию в 2008 году. Если бы мир не наблюдал молча, как забирают украинскую территорию в 2014 году, такого бы сейчас не было. Путин ошалел от собственной безнаказанности. Ошалел!" – заявил Гордон.

По мнению журналиста, Путин подумал, что с Западом можно себя вести так, "как он пытался сейчас" это делать.

"Но он не учел, что Запад защищает свободу, Запад стоит на свободе. Это основа всего – свобода. Свобода личности, свобода совести, свобода вероисповедания, свобода всего. Свобода – это великое слово. То, чего нет в России. Поэтому русские рабы сегодня за три копейки идут убивать украинцев, а украинцы дерутся, как львы, потому что они свободны", – подчеркнул Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube