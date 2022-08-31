Григорий Козловский, президент ФК "Рух", передал военным шесть грузовиков

"Футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем в нашей стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии шесть новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они удовлетворены. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой будет для нас победным!" – сказал Козловский.

Он добавил, что помощь армии – это благодарность за борьбу с оккупантами.

"Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас борются за нашу независимость. Это от нас такая скромная благодарность за то, что есть возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые", – заявил президент ФК "Рух".

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Видео: Ruh TV / YouTube

В пресс-службе доьавили, что Козловский ранее купил для нужд ВСУ 250 артиллерийских планшетов, два мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также капитально отремонтировал 15 автомобилей.