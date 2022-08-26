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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Администрация Байдена даст название миссии помощи Украине и назначит ответственного генерала – The Wall Street Journal

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В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности
В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности
Фото: ЕРА

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие недели присвоит название миссии помощи Украине. Об этом 24 августа сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Дав название операции, США формально признают свои усилия в Украине, как это было в Ираке и Афганистане с операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

По данным издания, этот шаг имеет большое бюрократическое значение, поскольку, как правило, влечет за собой долгосрочное целевое финансирование. Он будет означать переход США от разовых усилий по обучению украинских военных и помощи Украине к многолетним.

Помимо этого, украинскую миссию возглавит американский генерал. Ожидается, что он будет двух- или трехзвездным, то есть генерал-майор или генерал-лейтенант.

Контекст:

24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м, пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Также в США был принят закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности.

Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, помощь, миссия, война России против Украины, финансирование
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