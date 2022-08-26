Администрация Байдена даст название миссии помощи Украине и назначит ответственного генерала – The Wall Street Journal

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности Фото: ЕРА

Дав название операции, США формально признают свои усилия в Украине, как это было в Ираке и Афганистане с операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

По данным издания, этот шаг имеет большое бюрократическое значение, поскольку, как правило, влечет за собой долгосрочное целевое финансирование. Он будет означать переход США от разовых усилий по обучению украинских военных и помощи Украине к многолетним.

Помимо этого, украинскую миссию возглавит американский генерал. Ожидается, что он будет двух- или трехзвездным, то есть генерал-майор или генерал-лейтенант.