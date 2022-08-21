Гуманитарный хаб OverHelp собирает деньги на дефибриллятор для украинских военных

"Тем, кто бьет врага на самом нуле, срочно нужен дефибриллятор. Недавно реанимобиль штурмовиков 8-й ОГШБ уничтожили рашисты. Впоследствии им предоставили новую машину, но без оборудования. Теперь наша задача – купить его. Дефибриллятор нужен уже на вчера, чтобы помогать бойцам справляться с болевым шоком. Без него шансы раненых вернуться домой почти нулевые – они умирают от остановки сердца", – говорится в сообщении.

Деньги можно переводить на "банку" в monobank.

"Наша цель – 186 тыс. грн. Есть для этого два дня, но уверены, что справимся. Если удастся собрать больше, все средства пойдут на дальнейшее наполнение реанимобиля и помощь ребятам", – заявили в OverHelp.