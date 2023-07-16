ГУР: Количество военных преступников среди оккупантов растет, но не все из них доживут до трибунала. Могут быть эксцессы

"Среди русских оккупантов количество военных преступников растет. Хотя, мы видим, не все из них доживут до трибунала, – сказал Юсов. – Для них самым безопасным выходом, действительно, была бы сдача в руки украинского правосудия или любого другого цивилизованного государства – дождаться трибунала и там получить справедливую меру наказания".

В противном случае, продолжил представитель украинской разведки, "могут происходить различные эксцессы".

"В том числе, режим может убирать израсходованный материал, обладающий излишней информацией, который может быть свидетелем ненужных для верхушки путинского режима действий. Который выполнял преступные приказы, которые слушал от первых лиц… Поэтому такой риск для этих убийц существует", – резюмировал Юсов.

РосСМИ 10 июля сообщили, что в городе Краснодаре (страна-агрессор РФ) во время утренней пробежки убили российского военного Станислава Ржицкого, который, предположительно, командовал подводной лодкой "Краснодар".

Ржицкий был одним из тех, кого называли в числе российских военных, которые могли быть причастны к удару крылатыми ракетами "Калибр" по Виннице 14 июля 2022 года, тогда погибли 23 человека, в том числе три ребенка. Материал, в котором упоминался Ржицкий как командир подлодки, был опубликован проектом "Наші гроші. Львів" 15 июля.

В ГУР отмечали, что находившаяся под командованием Ржицкого субмарина "Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет "Калибр". "Краснодар" причастен к ракетным обстрелам Украины, считают в украинском Минобороны.