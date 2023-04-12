"Хартия" воюющего миллиардера Кожемяко присоединилась к "Гвардии наступления"

По ее словам, "Хартия" станет девятой бригадой, присоединившейся к штурмовому подразделению.

"Эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины", – сказала Павличенко.

В "Гвардии" отметили, что получают десятки тысяч заявок от добровольцев и их по-прежнему можно подать через сайт МВД или через ЦНАП.

"Присоединяйся. Еще успеваешь", – говорится в сообщении.