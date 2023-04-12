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"Хартия" воюющего миллиардера Кожемяко присоединилась к "Гвардии наступления"

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В марте добровольческий батальон присоединился к Национальной гвардии
В марте добровольческий батальон присоединился к Национальной гвардии
Фото: 13 Бригада Національної гвардії України "Хартія" / Facebook

К штурмовым бригадам "Гвардии наступления" добавилась еще одна – сформированная на базе харьковского добровольческого батальона "Хартия". Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила в эфире национального телемарафона, видео "Гвардия" опубликовала в Telegram.

По ее словам, "Хартия" станет девятой бригадой, присоединившейся к штурмовому подразделению.

"Эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины", – сказала Павличенко.

В "Гвардии" отметили, что получают десятки тысяч заявок от добровольцев и их по-прежнему можно подать через сайт МВД или через ЦНАП.

"Присоединяйся. Еще успеваешь", – говорится в сообщении.

Контекст:

Добровольческое подразделение "Хартия" 19 марта отметило год с момента своего создания. Подразделение участвовало в обороне и освобождении Харьковской области.

20 марта стало известно, что "Хартия" присоединяется к Национальной гвардии Украины"Я благодарен и счастлив, что в нашей военной жизни начинается новый этап, что нам доверен такой масштабный проект. Верю и уже вижу, что мы соберем очень мощную команду профессионалов, построим одну из лучших бригад в силах обороны Украины и сможем еще более эффективно уничтожать врага", – заявил тогда Кожемяко.

Теги: Национальная гвардия, ВСУ, наступление, война России против Украины, Всеволод Кожемяко
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