"Хартия" воюющего миллиардера Кожемяко присоединилась к "Гвардии наступления"

По ее словам, "Хартия" станет девятой бригадой, присоединившейся к штурмовому подразделению.
"Эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины", – сказала Павличенко.
В "Гвардии" отметили, что получают десятки тысяч заявок от добровольцев и их по-прежнему можно подать через сайт МВД или через ЦНАП.
"Присоединяйся. Еще успеваешь", – говорится в сообщении.
Добровольческое подразделение "Хартия" 19 марта отметило год с момента своего создания. Подразделение участвовало в обороне и освобождении Харьковской области.
20 марта стало известно, что "Хартия" присоединяется к Национальной гвардии Украины. "Я благодарен и счастлив, что в нашей военной жизни начинается новый этап, что нам доверен такой масштабный проект. Верю и уже вижу, что мы соберем очень мощную команду профессионалов, построим одну из лучших бригад в силах обороны Украины и сможем еще более эффективно уничтожать врага", – заявил тогда Кожемяко.