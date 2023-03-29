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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я всегда говорю: "Не спрашивай меня, когда победим. Спрашивай себя, что ты сделал, чтобы это произошло как можно скорее"

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Кожемяко: Сколько бы оно ни было, конечно, мы победим. Это 100%
Кожемяко: Сколько бы оно ни было, конечно, мы победим. Это 100%
Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

Сколько бы ни продлилась развязанная Россией война, Украина победит в ней, уверен лидер батальона "Хартия", украинский бизнесмен, мультимиллионер Всеволод Кожемяко. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, сколько времени еще, по его мнению, продлится эта кровавая война.

"Я считаю, что ответа, конечно, нет. Но так вопрос вообще задавать нельзя. Почему? Когда меня такое спрашивают, я в ответ всегда говорю: "Не спрашивай меня, когда победим. Спрашивай себя, что ты сделал для того, чтобы это было как можно скорее". А понимаете, сколько бы оно ни было, конечно, мы победим. Это 100%. Потому что мы на 100% правы", – сказал Кожемяко.

Он подчеркнул, что на стороне Украины весь ее народ, "за исключением нескольких сотен или тысяч убежавших из страны подонков", и весь цивилизованный мир. 

"Победа будет 100%. Но когда? Какая разница? Конечно, хочется, чтобы побыстрее. И мы должны все делать. Чем больше мы будем для этого делать, тем быстрее она будет, все равно. Здесь решается все на поле боя. И здесь не тот вариант, когда, знаете, "я не пойду на выборы, потому что от меня ничего не зависит". Все зависит от всех, от каждого", – сказал военный.

Он подчеркнул, что у украинцев, в отличие от россиян, нет выбора, воевать или нет. 

"У них есть выбор. Они могут развернуться и уйти домой, а мы уже дома. Мы уже дома. Они у нас дома. Куда? Нам бежать куда-то? Ну мы же не та нация, чтобы убегать. Ну, мне кажется. Я уверен в этом. И потому у нас выбора нет. У нас только продолжать делать то, что мы делаем. И надеяться, что мы увидим победу живыми и невредимыми", – сказал Кожемяко.

Он считает, что победа будет еще не скоро и многие украинцы ее не увидят. 

"Но никакого выбора у нас нет. И мы должны делать то, что мы делаем", – подытожил Кожемяко. 

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций").

В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины.

После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской областиБатальон вошел в "Гвардию наступления" в составе Нацгвардии.

С состоянием $100 млн Кожемяко занимает 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: военные, война России против Украины, Всеволод Кожемяко
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