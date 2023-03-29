Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я всегда говорю: "Не спрашивай меня, когда победим. Спрашивай себя, что ты сделал, чтобы это произошло как можно скорее"

Кожемяко: Сколько бы оно ни было, конечно, мы победим. Это 100% Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

"Я считаю, что ответа, конечно, нет. Но так вопрос вообще задавать нельзя. Почему? Когда меня такое спрашивают, я в ответ всегда говорю: "Не спрашивай меня, когда победим. Спрашивай себя, что ты сделал для того, чтобы это было как можно скорее". А понимаете, сколько бы оно ни было, конечно, мы победим. Это 100%. Потому что мы на 100% правы", – сказал Кожемяко.

Он подчеркнул, что на стороне Украины весь ее народ, "за исключением нескольких сотен или тысяч убежавших из страны подонков", и весь цивилизованный мир.

"Победа будет 100%. Но когда? Какая разница? Конечно, хочется, чтобы побыстрее. И мы должны все делать. Чем больше мы будем для этого делать, тем быстрее она будет, все равно. Здесь решается все на поле боя. И здесь не тот вариант, когда, знаете, "я не пойду на выборы, потому что от меня ничего не зависит". Все зависит от всех, от каждого", – сказал военный.

Он подчеркнул, что у украинцев, в отличие от россиян, нет выбора, воевать или нет.

"У них есть выбор. Они могут развернуться и уйти домой, а мы уже дома. Мы уже дома. Они у нас дома. Куда? Нам бежать куда-то? Ну мы же не та нация, чтобы убегать. Ну, мне кажется. Я уверен в этом. И потому у нас выбора нет. У нас только продолжать делать то, что мы делаем. И надеяться, что мы увидим победу живыми и невредимыми", – сказал Кожемяко.

Он считает, что победа будет еще не скоро и многие украинцы ее не увидят.

"Но никакого выбора у нас нет. И мы должны делать то, что мы делаем", – подытожил Кожемяко.

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью

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