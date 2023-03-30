"Из Бучи за Руслана, отца трех сыновей!" "Украинская команда" отправила на фронт БПЛА с пожеланиями оккупантам от украинцев

"Бахмут, держись, я уже лечу! Ирина";
"На концерт Кобзона";
"За Кухари от Гали! Владимир";
"За Днепр!";
"На "удобрения". Василий";
"Горите в аду, нечисть рашистская. Михаил";
"Из Бучи за Руслана, отца трех сыновей! Алла";
"...башь их, кум!";
"За ВСУ и Украину от Марины!";
"За погибшего Бикуса Андрея! Драться, а не сокрушаться! Евгений";
"Чтобы "хороших русских" было больше. Андрей";
"За погибшего Игоря Пидгородецкого".
Также среди дронов есть один именной дрон, на который задонатила 32 000 грн Валерия. С надписью: "От дедушки и пяти внуков", сообщает "Украинская команда".
"Друзья, наш сбор "Взрывное послание" продолжается. Вы уже задонатили 1 млн грн из необходимых 3,5 млн. Осталось еще 2,4 млн грн! Донатьте! В комментариях пишите свои "взрывные послания" врагу. Мы отправим их нашими "злыми птицами"! Ваши послания станут последними словами в жизни оккупантов", – подчеркивают в волонтерском штабе.
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