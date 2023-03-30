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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Из Бучи за Руслана, отца трех сыновей!" "Украинская команда" отправила на фронт БПЛА с пожеланиями оккупантам от украинцев

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Волонтеры побывали на производстве беспилотников и прикрепили к каждому из них записку с "пожеланиями"
Волонтеры побывали на производстве беспилотников и прикрепили к каждому из них записку с "пожеланиями"
Скриншот: Волонтерський штаб "Українська команда" / Facebook

Волонтерский штаб "Украинская команда" отправил защитникам на передовую первую партию дронов-камикадзе, средства на которые донатили тысячи украинцев. Об этом сообщается на Facebook-странице штаба.

"Друзья, первая партия дронов-камикадзе, на которые вы собрали средства, уже отправилась на фронт вместе с килограммом взрывчатки и вашими "взрывными посланиями" оркам. Наши волонтеры побывали на производстве беспилотников и прикрепили к каждому из них записку с пожеланиями, которые были выбраны среди других патриотических пожеланий участников нашего сбора", – говорится в сообщении.

Среди пожеланий российским захватчикам, в частности, были такие:


"Бахмут, держись, я уже лечу! Ирина";

"На концерт Кобзона";

"За Кухари от Гали! Владимир";

"За Днепр!";

"На "удобрения". Василий";

"Горите в аду, нечисть рашистская. Михаил";

"Из Бучи за Руслана, отца трех сыновей! Алла";

"...башь их, кум!";

"За ВСУ и Украину от Марины!";

"За погибшего Бикуса Андрея! Драться, а не сокрушаться! Евгений";

"Чтобы "хороших русских" было больше. Андрей";

"За погибшего Игоря Пидгородецкого".

Также среди дронов есть один именной дрон, на который задонатила 32 000 грн Валерия. С надписью: "От дедушки и пяти внуков", сообщает "Украинская команда".

"Друзья, наш сбор "Взрывное послание" продолжается. Вы уже задонатили 1 млн грн из необходимых 3,5 млн. Осталось еще 2,4 млн грн! Донатьте! В комментариях пишите свои "взрывные послания" врагу. Мы отправим их нашими "злыми птицами"! Ваши послания станут последними словами в жизни оккупантов", – подчеркивают в волонтерском штабе.

https://www.facebook.com/uateam2022/videos/763289325388660/

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Теги: беспилотники, волонтеры, война России против Украины
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