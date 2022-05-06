Из Северодонецка 6 мая удалось эвакуировать только трех человек – глава обладминистрации

"В Северодонецке остается более 15 тыс. человек. [...] Желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что ситуация в городе "стала еще хуже".
"Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко. Новости неутешительные: орки пытаются окружить Северодонецк, пробиваются с разных направлений, наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят кварталами", – объяснил Гайдай.
По его словам, для оставшихся в Северодонецке жителей пытаются "по максимуму завезти гуманитарную помощь, потому что следующие три дня будут тяжелыми".
Гайдай подчеркнул, что попытки эвакуировать горожан будут предпринимать и 7 мая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. До того с 2014 года продолжался конфликт в Донецкой и Луганской областях, где пророссийскими силами была оккупирована часть территорий. Из-за оккупации Луганска областным центром является Северодонецк.
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.