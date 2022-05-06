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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Северодонецка 6 мая удалось эвакуировать только трех человек – глава обладминистрации

Гайдай говорит, что попытки эвакуировать жителей Северодонецка будут продолжаться
Гайдай говорит, что попытки эвакуировать жителей Северодонецка будут продолжаться
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

6 мая в Северодонецке Луганской области нашлось "очень мало" желающих эвакуироваться, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Северодонецке остается более 15 тыс. человек. [...] Желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что ситуация в городе "стала еще хуже".

"Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко. Новости неутешительные: орки пытаются окружить Северодонецк, пробиваются с разных направлений, наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят кварталами", – объяснил Гайдай.

По его словам, для оставшихся в Северодонецке жителей пытаются "по максимуму завезти гуманитарную помощь, потому что следующие три дня будут тяжелыми".

Гайдай подчеркнул, что попытки эвакуировать горожан будут предпринимать и 7 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. До того с 2014 года продолжался конфликт в Донецкой и Луганской областях, где пророссийскими силами была оккупирована часть территорий. Из-за оккупации Луганска областным центром является Северодонецк.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

Теги: Россия, война, Донбасс, Северодонецк, эвакуация, автобус, вторжение, Сергей Гайдай, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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