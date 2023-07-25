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Из-за обстрелов "Укрзалізниця" изменила маршруты ряда поездов

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Из-за обстрелов ряд поездов пустили в объезд
Из-за обстрелов ряд поездов пустили в объезд
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Из-за российских обстрелов "Укрзалізниця" 25 июля временно меняет маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Изменение маршрута коснется поездов №96 "Рахов – Киев", №3 "Запорожье – Ужгород", №87 "Запорожье – Ковель".

Пассажиров с билетами на эти поезда, которые сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, примут на следующие рейсы "Укрзалізниці" аналогичного направления, обмен билетов не обязателен.

"Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов, точное время и станции следования наши проводники будут сообщать пассажирам непосредственно в поезде. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения по безопасности каждого пассажира. Следите за обновлениями на официальных страницах, железная дорога не останавливает движение", – говорится в сообщении.

Контекст:

Ночью 25 июля страна-агрессор Россия нанесла очередной удар иранскими ударными беспилотниками типа Shahed по Украине. Также оккупанты нанесли один ракетный и 72 авиационных удара, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Укрзалізниця, поезда, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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