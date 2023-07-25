Из-за обстрелов "Укрзалізниця" изменила маршруты ряда поездов

Изменение маршрута коснется поездов №96 "Рахов – Киев", №3 "Запорожье – Ужгород", №87 "Запорожье – Ковель".

Пассажиров с билетами на эти поезда, которые сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, примут на следующие рейсы "Укрзалізниці" аналогичного направления, обмен билетов не обязателен.

"Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов, точное время и станции следования наши проводники будут сообщать пассажирам непосредственно в поезде. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения по безопасности каждого пассажира. Следите за обновлениями на официальных страницах, железная дорога не останавливает движение", – говорится в сообщении.