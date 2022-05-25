"Я далек от мысли, что надо убить Путина и все остановится". Фоззи из ТНМК ответил, когда Украина победит российских оккупантов

Фоззи о победе над российскими оккупантами: Это вопрос их истощения, потому что нам не дадут упасть Фото: Олександр Фоззі Сидоренко / Facebook

"Ты считаешь, эта война надолго?" – спросил у артиста автор проекта Сергей Лиховида.

"К врагу надо относиться с пониманием, с определенным уважением, тогда ненависть не будет закрывать глаза и ты сможешь оценить его способность. Как минимум полгода она будут способны, дальше будет развилка – включать дополнительные ресурсы или нет. – сказал Сидоренко. – Сейчас они качают то, что у них получается. Оппонент наш качает продуктовую [сферу], сейчас с топливом шатнут. Они на все клавиши нашего пианино "Украина" будут нажимать, до которых дотянутся. Это вопрос их истощения, потому что нам не дадут упасть".

По словам артиста, он не связывает окончание войны со смертью президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Я далек от мысли, что надо убить Путина и все остановится. Империя не путинская, империя – российская", – подытожил он.

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Видео: РОЗМОВА / YouTube

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