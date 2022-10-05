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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин выделил 300 млн грн Харьковской ОВА для строительства фортификационных сооружений

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На деоккупированных территориях Украины начали строить фортификационные сооружения, чтобы защитить их от повторного захвата, отметил Шмыгаль (по центру)
На деоккупированных территориях Украины начали строить фортификационные сооружения, чтобы защитить их от повторного захвата, отметил Шмыгаль (по центру)
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 4 октября выделил Харьковской областной военной администрации (ОВА) 300 млн грн для строительства фортификационных сооружений.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено Харьковской облгосадминистрации (для Харьковской областной военной администрации) 300 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для строительства фортификационных сооружений", – написал Мельничук.

Шмыгаль говорил 14 сентября, что на территориях Украины, которые освободили от российских оккупантов, начали строить фортификационные сооружения, чтобы защитить их от повторного захвата.

По словам премьера, на этих территориях есть какие-то укрепления, но власти делают эти сооружения более капитальными и правильными.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

ВСУ деоккупировали 1534 населенных пункта, из них 483 – в Харьковской области, сообщили в Офисе президента 4 октября.

Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, захват, Харьковская область, строительство, Харьковская ОГА, фортификационные сооружения, война России против Украины, облгосадминистрация, премьеры, премьер-министр, Тарас Мельничук, заседание, Кабмин
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