Кабмин выделил 300 млн грн Харьковской ОВА для строительства фортификационных сооружений

На деоккупированных территориях Украины начали строить фортификационные сооружения, чтобы защитить их от повторного захвата, отметил Шмыгаль (по центру) Фото: kmu.gov.ua

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено Харьковской облгосадминистрации (для Харьковской областной военной администрации) 300 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для строительства фортификационных сооружений", – написал Мельничук.

Шмыгаль говорил 14 сентября, что на территориях Украины, которые освободили от российских оккупантов, начали строить фортификационные сооружения, чтобы защитить их от повторного захвата.

По словам премьера, на этих территориях есть какие-то укрепления, но власти делают эти сооружения более капитальными и правильными.

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