"Основной ресурс для отопления". Кабмин запретил экспортировать из Украины дрова

По его словам, такое решение будет способствовать накоплению запаса дров в Украине.
"Во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", – сказал Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что правительство также готовит меры по увеличению поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования. Это нужно для быстрого обновления украинской энергетической сети.
4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Украинское правительство перечислило 562,5 млн грн на дрова восьми прифронтовым областям. 25 октября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что областные военные администрации должны быстро закупить древесину в лесхозах и передать домохозяйствам бесплатно. Она добавила, что необходимо приобрести 250 тыс. м³ леса, которых должно хватить для 70 тыс. домохозяйств.