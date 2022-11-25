"Основной ресурс для отопления". Кабмин запретил экспортировать из Украины дрова

По его словам, такое решение будет способствовать накоплению запаса дров в Украине.

"Во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что правительство также готовит меры по увеличению поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования. Это нужно для быстрого обновления украинской энергетической сети.