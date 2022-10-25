Правительство перечислило 562,5 млн грн на дрова прифронтовым территориям. Люди получат их бесплатно – Верещук

Областные военные администрации должны быстро закупить древесину в лесхозах и передать домохозяйствам бесплатно, отметила Верещук. Она добавила, что необходимо приобрести 250 тыс. м³ леса, которых должно хватить на 70 тыс. домохозяйств.
"В особом внимании нуждаются жители прифронтовых районов. Там значительные повреждения инфраструктуры. Нужно топливо для обогрева домов: уголь, дизельное топливо, пеллеты, брикеты, топливная древесина. Призываю ОВА и лесхозы действовать очень оперативно, потому что холод приближается, а люди ждут", – заявила Верещук.
21 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что 99,1% котельных готовы к отопительному периоду, при этом 18 областей имеют 100-процентную подготовку. В то же время четыре области (Черниговская, Харьковская, Полтавская и Сумская) готовы более чем на 99%, а на подконтрольной Украине территории Донецкой области готовность составляет: 51,5% – жилые дома, 58% – котельные.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.