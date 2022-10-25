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Правительство перечислило 562,5 млн грн на дрова прифронтовым территориям. Люди получат их бесплатно – Верещук

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Бесплатные дрова и другое топливо для обогрева получат до 70 тыс. домохозяйств
Бесплатные дрова и другое топливо для обогрева получат до 70 тыс. домохозяйств
Фото: depositphotos.com

Правительство перечислило 562,5 млн грн на дрова восьми прифронтовым областям. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 25 октября.

Областные военные администрации должны быстро закупить древесину в лесхозах и передать домохозяйствам бесплатно, отметила Верещук. Она добавила, что необходимо приобрести 250 тыс. м³ леса, которых должно хватить на 70 тыс. домохозяйств.

"В особом внимании нуждаются жители прифронтовых районов. Там значительные повреждения инфраструктуры. Нужно топливо для обогрева домов: уголь, дизельное топливо, пеллеты, брикеты, топливная древесина. Призываю ОВА и лесхозы действовать очень оперативно, потому что холод приближается, а люди ждут", – заявила Верещук.

21 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что 99,1% котельных готовы к отопительному периоду, при этом 18 областей имеют 100-процентную подготовку. В то же время четыре области (Черниговская, Харьковская, Полтавская и Сумская) готовы более чем на 99%, а на подконтрольной Украине территории Донецкой области готовность составляет: 51,5% – жилые дома, 58% – котельные.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

Теги: Украина, отопительный сезон, Ирина Верещук, реинтеграция, Денис Шмыгаль, топливо
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