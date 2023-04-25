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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины

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Шмыгаль: Каждый сможет посмотреть на что идут средства на восстановление
Шмыгаль: Каждый сможет посмотреть на что идут средства на восстановление
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Межведомственной рабочей группы, которая будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба КМУ.

"Созданная комиссия будет рассматривать проекты, представляющие ответственные ведомства. Возглавит эту комиссию Вице-премьер-министр по восстановлению Украины. Важным элементом работы комиссии станет то, что информация обо всех проектах будет опубликована и открыта", – отметил глава правительства.

Премьер подчеркнул, каждый украинец сможет зайти и посмотреть на расходуемые средства в рамках программы восстановления.

"Это элемент прозрачности, который должен сформировать новый уровень доверия между государством и гражданами", – сказал он.

На заседании Кабмина Шмыгаль добавил, что в этом году КМУ планирует реализовать проекты восстановления на $14 млрд.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

22 марта 2023 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, правительство, премьер-министр, Денис Шмыгаль, восстановление
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