Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины

Шмыгаль: Каждый сможет посмотреть на что идут средства на восстановление Фото: kmu.gov.ua

"Созданная комиссия будет рассматривать проекты, представляющие ответственные ведомства. Возглавит эту комиссию Вице-премьер-министр по восстановлению Украины. Важным элементом работы комиссии станет то, что информация обо всех проектах будет опубликована и открыта", – отметил глава правительства.

Премьер подчеркнул, каждый украинец сможет зайти и посмотреть на расходуемые средства в рамках программы восстановления.

"Это элемент прозрачности, который должен сформировать новый уровень доверия между государством и гражданами", – сказал он.

На заседании Кабмина Шмыгаль добавил, что в этом году КМУ планирует реализовать проекты восстановления на $14 млрд.