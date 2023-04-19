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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия предоставит дополнительные €111 млн на восстановление Украины

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Деньги пойдут, в частности, на жилье для вынужденных переселенцев и поддержку украинских регионов
Деньги пойдут, в частности, на жилье для вынужденных переселенцев и поддержку украинских регионов
Фото: depositphotos.com

Германия инвестирует в Украину дополнительные средства в размере €111 млн. Об этом 19 апреля сообщило немецкое министерства экономического сотрудничества развития.

Немецкий государственный секретарь по вопросам развития Йохен Фласбарт находился в Украине с 18-го по 19 апреля. Сегодня с вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук и министром финансов Украины Сергеем Марченко он согласовал выделение €111 млн.

Эти деньги пойдут, в частности, на жилье для вынужденных переселенцев и поддержку украинских регионов, например на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

Всего с начала полномасштабной войны министерство развития Германии выделило на поддержку Украины около €787 млн. Общая гражданская поддержка, предоставленная федеральным правительством Украине с начала войны (без учета расходов на поддержку беженцев из Украины в Германии), составила около €3,6 млрд.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии танки Leopard 2, противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Министр обороны Германии Борис Писториус 20 января анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, правительство, беженцы, ФРГ, больница, переселенцы, Ирина Верещук, финансы, Сергей Марченко, восстановление
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