Германия предоставит дополнительные €111 млн на восстановление Украины

Немецкий государственный секретарь по вопросам развития Йохен Фласбарт находился в Украине с 18-го по 19 апреля. Сегодня с вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук и министром финансов Украины Сергеем Марченко он согласовал выделение €111 млн.
Эти деньги пойдут, в частности, на жилье для вынужденных переселенцев и поддержку украинских регионов, например на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.
Всего с начала полномасштабной войны министерство развития Германии выделило на поддержку Украины около €787 млн. Общая гражданская поддержка, предоставленная федеральным правительством Украине с начала войны (без учета расходов на поддержку беженцев из Украины в Германии), составила около €3,6 млрд.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии танки Leopard 2, противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Министр обороны Германии Борис Писториус 20 января анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд.