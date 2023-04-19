Германия предоставит дополнительные €111 млн на восстановление Украины

Деньги пойдут, в частности, на жилье для вынужденных переселенцев и поддержку украинских регионов Фото: depositphotos.com

Немецкий государственный секретарь по вопросам развития Йохен Фласбарт находился в Украине с 18-го по 19 апреля. Сегодня с вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук и министром финансов Украины Сергеем Марченко он согласовал выделение €111 млн.

Эти деньги пойдут, в частности, на жилье для вынужденных переселенцев и поддержку украинских регионов, например на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

Всего с начала полномасштабной войны министерство развития Германии выделило на поддержку Украины около €787 млн. Общая гражданская поддержка, предоставленная федеральным правительством Украине с начала войны (без учета расходов на поддержку беженцев из Украины в Германии), составила около €3,6 млрд.