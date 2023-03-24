Германия передала Украине инженерные бронемашины Dachs и пулеметы для танков Leopard

В пакет помощи, в частности, вошли три инженерные бронемашины Dachs и 70 пулеметов M-G3 для танков Leopard 2, БМП Marder и Dachs (еще 30 Германия предоставила ранее).
Также Украина получит запчасти для Leopard и Marder и 30 датчиков для обнаружения дронов российских оккупантов (еще 60 единиц ФРГ отправила ранее).
Помимо этого, в новом пакете помощи Германии – 155-мм высокоточные снаряды, боеприпасы для РСЗО MARS II и другое вооружение.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Кроме того, Германия планирует передать Украине танки Leopard.