Германия передала Украине инженерные бронемашины Dachs и пулеметы для танков Leopard

В пакет помощи, в частности, вошли три инженерные бронемашины Dachs Фото: ЕРА

В пакет помощи, в частности, вошли три инженерные бронемашины Dachs и 70 пулеметов M-G3 для танков Leopard 2, БМП Marder и Dachs (еще 30 Германия предоставила ранее).

Также Украина получит запчасти для Leopard и Marder и 30 датчиков для обнаружения дронов российских оккупантов (еще 60 единиц ФРГ отправила ранее).

Помимо этого, в новом пакете помощи Германии – 155-мм высокоточные снаряды, боеприпасы для РСЗО MARS II и другое вооружение.