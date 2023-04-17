Германия передала Украине технику, которая поможет укрепить границу – ГПСУ

Об этом проинформировал пресс-центр ГПСУ.
Отмечается, что автокраны большой грузоподъемности, в том числе способны поднять вес до 50 тонн. Сотрудники ГПСУ в течение двух недель проходили обучение на базе производственных мощностей завода-производителя в Германии.
Полученная техника "поможет укрепить украинские границы", говорится в сообщении.
"Мощные автомобильные краны будут направлены на важные участки границы. Их будут использовать для инженерного устройства государственной границы, перемещения габаритных строительных материалов. Они также могут задействоваться и для перемещения бронированной техники", – рассказал офицер отдела инженерного обеспечения госграницы администрации ГПСУ Олег Кушнир.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять в Украину вооружение, в том числе тяжелую технику.
По информации МИД ФРГ на конец марта 2023 года, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.