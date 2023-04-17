Германия передала Украине технику, которая поможет укрепить границу – ГПСУ

Мощные автомобильные краны могут задействоваться для перемещения бронированной техники, отметили в ГПСУ Фото: dpsu.gov.ua

Об этом проинформировал пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что автокраны большой грузоподъемности, в том числе способны поднять вес до 50 тонн. Сотрудники ГПСУ в течение двух недель проходили обучение на базе производственных мощностей завода-производителя в Германии.

Полученная техника "поможет укрепить украинские границы", говорится в сообщении.

"Мощные автомобильные краны будут направлены на важные участки границы. Их будут использовать для инженерного устройства государственной границы, перемещения габаритных строительных материалов. Они также могут задействоваться и для перемещения бронированной техники", – рассказал офицер отдела инженерного обеспечения госграницы администрации ГПСУ Олег Кушнир.