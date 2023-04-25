Кабмин Украины выбрал шесть населенных пунктов, где начнется экспериментальное восстановление

Восстановление будет проходить по принципу Build back better ("Построить лучше, чем было"), сообщили в Кабмине.

По этому принципу работы будут проходить в Бородянке и Мощуне Киевской области, Тростянце Сумской области, Посаде-Покровском Херсонской области, Циркунах Харьковской области и Ягодном Черниговской области.

"Все эти населенные пункты претерпели страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться в комплексе. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все – с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реализация экспериментального проекта в этих шести населенных пунктах не означает, что восстановление не коснется других городов, отметил премьер и подчеркнул, что оно уже "продолжается по всей стране".

"Этот документ – это поиск наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил что план быстрого восстановления на 2023 год имеет пять приоритетов. Как он сообщал ранее, это восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, развитие частного сектора.

"Для нас важно, чтобы украинцы уже в этом году увидели, что восстановление – это реальность. Это дает надежду и веру в лучшее будущее", – заявил Шмыгаль.