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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины выбрал шесть населенных пунктов, где начнется экспериментальное восстановление

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Для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд, сообщало Bloomberg
Для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд, сообщало Bloomberg
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины определил шесть населенных пунктов, где будет проходит комплексное восстановление по новым принципам в рамках экспериментального проекта. Об этом на заседании правительства 25 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба КМУ.

Восстановление будет проходить по принципу Build back better ("Построить лучше, чем было"), сообщили в Кабмине.

По этому принципу работы будут проходить в Бородянке и Мощуне Киевской области, Тростянце Сумской области, Посаде-Покровском Херсонской области, Циркунах Харьковской области и Ягодном Черниговской области. 

"Все эти населенные пункты претерпели страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться в комплексе. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все – с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Реализация экспериментального проекта в этих шести населенных пунктах не означает, что восстановление не коснется других городов, отметил премьер и подчеркнул, что оно уже "продолжается по всей стране".

"Этот документ – это поиск наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил что план быстрого восстановления на 2023 год имеет пять приоритетов. Как он сообщал ранее, это восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, развитие частного сектора.

"Для нас важно, чтобы украинцы уже в этом году увидели, что восстановление – это реальность. Это дает надежду и веру в лучшее будущее", – заявил Шмыгаль.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

22 марта 2023 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, разрушения, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, Ягодное, восстановление, Мощун
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