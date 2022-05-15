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Киев получил почти 40 тыс. продуктовых наборов – Фонд Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Для вынужденных переселенцев и уязвимых категорий жителей столицы Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи. Это более 1,4 тыс. продуктовых наборов, которые были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района Киева, сообщила пресс-служба Фонда.

Получить их смогут внутренне перемещенные лица – пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери. В состав наборов вошли продукты первой необходимости: сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев Фонд Рината Ахметова уже передал более 39 тыс. продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тыс. человек.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, подчеркнули в организации.

Теги: продукты, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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