Киев получил почти 40 тыс. продуктовых наборов – Фонд Рината Ахметова

Получить их смогут внутренне перемещенные лица – пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери. В состав наборов вошли продукты первой необходимости: сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев Фонд Рината Ахметова уже передал более 39 тыс. продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тыс. человек.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, подчеркнули в организации.