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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 22 тысяч обращений

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Фонд Рината Ахметова восемь лет оказывает психологическую поддержку пострадавшим от войны
Фонд Рината Ахметова восемь лет оказывает психологическую поддержку пострадавшим от войны
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

За 80 дней с начала полномасштабной агрессии России против Украины на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 22 тысяч обращений, Фонд передал жителям Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 160 тысяч продуктовых наборов. Об этом 14 мая сообщили в Facebook организации.

В Фонде напомнили, что он оказывает также психологическую поддержку вынужденным переселенцам: в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи работают точки экстренной психологической помощи, открылась такая точка и во Львове. С 24 февраля 2022 года психологическую помощь оказали более чем 1100 людям.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Тысячи жителей Украины уже доверили музею свои истории, отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/7704294716278020

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе, подчеркивают в организации.

Теги: помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, пострадавшие, психолог
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