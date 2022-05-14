С начала полномасштабного вторжения РФ на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 22 тысяч обращений

В Фонде напомнили, что он оказывает также психологическую поддержку вынужденным переселенцам: в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи работают точки экстренной психологической помощи, открылась такая точка и во Львове. С 24 февраля 2022 года психологическую помощь оказали более чем 1100 людям.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Тысячи жителей Украины уже доверили музею свои истории, отметили в пресс-службе.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе, подчеркивают в организации.