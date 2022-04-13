"Километр за километром, на локтях и коленях, с болью в перебитых ногах". Раненый украинский танкист преодолел 6 км, выбираясь из окружения, и спасся

Военнослужащего, который смог выбраться из подбитого танка и добраться до места, где работает мобильная связь, чтобы позвонить сослуживцам, зовут Сергей. Его госпитализировали Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook вечером 11 апреля.

"О нем думали, что он 200-й, а он километр за километром на локтях, коленях, с перебитыми ногами полз к своим... Вокруг него только российская техника и солдаты и то, что они приносят на нашу землю: пепелища и уничтожение, сожженные автомобили и разбитые дома местных жителей. В середине него – адская боль от ранения и еще более адское желание выжить несмотря ни на что", – рассказали в ОМБр.

Танк Сергея первым заходил в населенный пункт на юге Украины – второй раз за день. Танк подорвался на мине, а военнослужащий получил ранения ног.

"Он вспоминает, как после этого очнулся, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться прочь", – рассказали сослуживцы бойца.

Военнослужащий смог выбраться из подбитого танка, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее.

Потом послышались грохот и взрывы, к месту, где находился боец 28-й ОМБр, приближался российский танк.

"Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже. Рашистский танк подъехал ближе, разглядел наш взорванный Т-64, его изуродованную часть, его открытые люки. "Если найдут – то живым уже не останусь", – промелькнуло в голове Сергея, и он, затаив дыхание, еще сильнее прижался к земле. Рашисты уехали, но начался очередной бой", – сообщили в ОМБр.

Оккупанты продолжали обстреливать украинские позиции, раненый боец около суток провел без мобильной связи и "надежды на помощь", но с болью в ногах, а потом решился добираться к позициям ВСУ.

"Пополз, со страшной болью в перебитых ногах, в горячке и с невыносимой жаждой, без глотка воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию. Он преодолел около 6 км. Только когда взобрался на холм, его мобильный телефон нашел связь и дал шанс выжить. Сергей дозвонился своим, объяснил, где он, и из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи. Побратимы успели вовремя, они забрали Сергея, когда у него уже не было сил даже произнести слово – не только шевелиться", – рассказали в бригаде.

Военнослужащего госпитализировали, с тех пор "не прошло и нескольких дней, а он уже вроде пришел в себя", отмечают авторы поста.

"Он спокойно рассказывает о своем спасении и не жалуется на боли в ногах и на инвалидную коляску. Единственное, из-за чего расстраивается, так это из-за прогноза врача, что ходить сможет не раньше, чем через полгода. И, конечно, из-за того, что рашистская сволочь до сих пор здесь. Впрочем, танкист 28-й бригады Сергей убежден, что его побратимам – украинской армии – удастся уничтожить врага и вернуть все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги", – добавили в ОМБр.

В сообщении не уточняется, где именно происходили описанные события, также не конкретизируются временные рамки. 28-я ОБМр базируется в Одессе.

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