ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Километр за километром, на локтях и коленях, с болью в перебитых ногах". Раненый украинский танкист преодолел 6 км, выбираясь из окружения, и спасся

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военнослужащего, который смог выбраться из подбитого танка и добраться до места, где работает мобильная связь, чтобы позвонить сослуживцам, зовут Сергей. Его госпитализировали
Военнослужащего, который смог выбраться из подбитого танка и добраться до места, где работает мобильная связь, чтобы позвонить сослуживцам, зовут Сергей. Его госпитализировали
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Механик танка из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода по имени Сергей (фамилию не указывают) преодолел 6 км с ранеными ногами, добираясь к украинским позициям из населенного пункта, куда зашли оккупационные российские войска.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook вечером 11 апреля. 

"О нем думали, что он 200-й, а он километр за километром на локтях, коленях, с перебитыми ногами полз к своим... Вокруг него только российская техника и солдаты и то, что они приносят на нашу землю: пепелища и уничтожение, сожженные автомобили и разбитые дома местных жителей. В середине него – адская боль от ранения и еще более адское желание выжить несмотря ни на что", – рассказали в ОМБр. 

Танк Сергея первым заходил в населенный пункт на юге Украины – второй раз за день. Танк подорвался на мине, а военнослужащий получил ранения ног. 

"Он вспоминает, как после этого очнулся, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться прочь", – рассказали сослуживцы бойца. 

Военнослужащий смог выбраться из подбитого танка, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. 

Потом послышались грохот и взрывы, к месту, где находился боец 28-й ОМБр, приближался российский танк. 

"Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже. Рашистский танк подъехал ближе, разглядел наш взорванный Т-64, его изуродованную часть, его открытые люки. "Если найдут – то живым уже не останусь", – промелькнуло в голове Сергея, и он, затаив дыхание, еще сильнее прижался к земле. Рашисты уехали, но начался очередной бой", – сообщили в ОМБр. 

Оккупанты продолжали обстреливать украинские позиции, раненый боец около суток провел без мобильной связи и "надежды на помощь", но с болью в ногах, а потом решился добираться к позициям ВСУ. 

"Пополз, со страшной болью в перебитых ногах, в горячке и с невыносимой жаждой, без глотка воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию. Он преодолел около 6 км. Только когда взобрался на холм, его мобильный телефон нашел связь и дал шанс выжить. Сергей дозвонился своим, объяснил, где он, и из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи. Побратимы успели вовремя, они забрали Сергея, когда у него уже не было сил даже произнести слово – не только шевелиться", – рассказали в бригаде. 

Военнослужащего госпитализировали, с тех пор "не прошло и нескольких дней, а он уже вроде пришел в себя", отмечают авторы поста. 

"Он спокойно рассказывает о своем спасении и не жалуется на боли в ногах и на инвалидную коляску. Единственное, из-за чего расстраивается, так это из-за прогноза врача, что ходить сможет не раньше, чем через полгода. И, конечно, из-за того, что рашистская сволочь до сих пор здесь. Впрочем, танкист 28-й бригады Сергей убежден, что его побратимам – украинской армии – удастся уничтожить врага и вернуть все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги", – добавили в ОМБр. 

В сообщении не уточняется, где именно происходили описанные события, также не конкретизируются временные рамки. 28-я ОБМр базируется в Одессе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Одесса, украинский военный, война России против Украины, военнослужащий, ранение, ноги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (122555)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (50451)
3
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28426)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (27512)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26711)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25470)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23621)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23129)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS