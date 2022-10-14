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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко в День защитников и защитниц встретился с женами и матерями павших воинов

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Виталий Кличко: Спасибо нашим героям-защитникам за то, что можем жить в свободной стране
Виталий Кличко: Спасибо нашим героям-защитникам за то, что можем жить в свободной стране
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко в День защитников и защитниц встретился с женами и матерями павших воинов и рассказал, сколько киевлян защищают свою страну от российских оккупантов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы чтим память павших и благодарим живых воинов, наших героев-защитников за то, что можем жить в свободной стране. Большое уважение каждому бойцу, каждому военному, который защищал или защищает сегодня нашу страну! В День защитников и защитниц Украины возложил цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора и встретился с женами и матерями павших воинов", – сообщил Кличко.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения количество киевлян, вставших на защиту своего государства от российских агрессоров, увеличилось втрое.

"До февраля 2022 года в Киеве насчитывалось более 31 тыс. ветеранов российско-украинской войны. С начала полномасштабного вторжения – около 100 тыс. участников боевых действий. С 2014 года погибли, защищая Украину от российских захватчиков, около 640 киевлян", – сообщил Кличко.

Он также подчеркнул, что россиянам не удастся поставить украинцев на колени.

"Уже восемь лет Украина борется с российской агрессией. 24 февраля этого года российские варвары совершили широкомасштабное вторжение на территорию нашего государства. Но мы, украинцы, удивили мир своей смелостью и решимостью. Мы на своей земле, и правда – за нами. Россия хотела нас поставить на колени – не получилось. Пытается запугать террором – а это вызывает у нас только большее упорство и смелость, еще большую решимость победить российскую дикость и варварство. У нас нет иного выбора, чем победить. Мы не сдадимся и не покоримся!" – подчеркнул Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02Zi1YjEv6ohKargtBkUQ8ZnFyJzqJx1Wys2quX2ZUDz7VsbKjC4imUeJZCWnq17gZl

Теги: Киев, Виталий Кличко, ветераны, украинцы, война России против Украины, День защитников и защитниц Украины
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